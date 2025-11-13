Schwacher Handel: So steht der LUS-DAX am Donnerstagnachmittag

Am Donnerstag sinkt der LUS-DAX um 15:55 Uhr via XETRA um 1,09 Prozent auf 24 167,50 Punkte.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 24 153,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 24 501,50 Einheiten.

LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Der LUS-DAX lag noch vor einem Monat, am 13.10.2025, bei 24 427,00 Punkten. Der LUS-DAX notierte noch vor drei Monaten, am 13.08.2025, bei 24 207,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.11.2024, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 18 993,00 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 gewann der Index bereits um 21,06 Prozent. Bei 24 773,50 Punkten markierte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 18 821,00 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen derzeit Merck (+ 5,14 Prozent auf 121,65 EUR), Bayer (+ 1,93 Prozent auf 29,62 EUR), Brenntag SE (+ 1,42) Prozent auf 49,89 EUR), Porsche Automobil (+ 1,23 Prozent auf 37,74 EUR) und Infineon (+ 1,05 Prozent auf 36,61 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind derweil Siemens (-5,97 Prozent auf 235,45 EUR), Siemens Healthineers (-3,35 Prozent auf 43,32 EUR), Siemens Energy (-2,61 Prozent auf 104,55 EUR), RWE (-1,92 Prozent auf 45,96 EUR) und EON SE (-1,88 Prozent auf 15,17 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4 701 056 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 247,131 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Aktien auf

Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Die BASF-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,13 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

