E.ON Aktie
WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999
|LUS-DAX aktuell
|
13.11.2025 15:58:39
Schwacher Handel: So steht der LUS-DAX am Donnerstagnachmittag
Am Donnerstag sinkt der LUS-DAX um 15:55 Uhr via XETRA um 1,09 Prozent auf 24 167,50 Punkte.
Der LUS-DAX verzeichnete bei 24 153,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 24 501,50 Einheiten.
LUS-DAX seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Der LUS-DAX lag noch vor einem Monat, am 13.10.2025, bei 24 427,00 Punkten. Der LUS-DAX notierte noch vor drei Monaten, am 13.08.2025, bei 24 207,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.11.2024, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 18 993,00 Punkten.
Seit Jahresanfang 2025 gewann der Index bereits um 21,06 Prozent. Bei 24 773,50 Punkten markierte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 18 821,00 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Top und Flops heute
Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen derzeit Merck (+ 5,14 Prozent auf 121,65 EUR), Bayer (+ 1,93 Prozent auf 29,62 EUR), Brenntag SE (+ 1,42) Prozent auf 49,89 EUR), Porsche Automobil (+ 1,23 Prozent auf 37,74 EUR) und Infineon (+ 1,05 Prozent auf 36,61 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind derweil Siemens (-5,97 Prozent auf 235,45 EUR), Siemens Healthineers (-3,35 Prozent auf 43,32 EUR), Siemens Energy (-2,61 Prozent auf 104,55 EUR), RWE (-1,92 Prozent auf 45,96 EUR) und EON SE (-1,88 Prozent auf 15,17 EUR).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf
Im LUS-DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4 701 056 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 247,131 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Aktien auf
Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Die BASF-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,13 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Deutsche Telekom AGmehr Nachrichten
|
12:26
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 schwächelt am Mittag (finanzen.at)
|
12:26
|Börse Europa in Rot: STOXX 50 gibt am Mittag nach (finanzen.at)
|
12:26
|Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX leichter (finanzen.at)
|
12:26
|Zurückhaltung in Frankfurt: DAX mit Abgaben (finanzen.at)
|
09:29