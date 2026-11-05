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05.11.2026 15:58:51
Schwacher Handel: So steht der LUS-DAX am Nachmittag
Der LUS-DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 0,80 Prozent schwächer bei 26 455,00 Punkten.
Der LUS-DAX verzeichnete bei 26 690,00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 26 446,00 Einheiten.
LUS-DAX-Entwicklung im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche legte der LUS-DAX bereits um Prozent zu. Vor einem Monat, am 05.10.2026, wies der LUS-DAX 25 319,00 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 05.08.2026, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 26 215,00 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 05.11.2025, wurde der LUS-DAX auf 24 101,00 Punkte taxiert.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 7,69 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des LUS-DAX beträgt derzeit 26 690,00 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Zählern registriert.
LUS-DAX-Top-Flop-Liste
Die Top-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Zalando (+ 4,19 Prozent auf 28,60 EUR), Heidelberg Materials (+ 4,05 Prozent auf 178,45 EUR), BASF (+ 3,79 Prozent auf 56,36 EUR), Bayer (+ 3,76 Prozent auf 56,28 EUR) und Deutsche Bank (+ 2,99 Prozent auf 33,53 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen hingegen Rheinmetall (-16,01 Prozent auf 842,80 EUR), Infineon (-5,99 Prozent auf 47,23 EUR), Siemens Energy (-2,48 Prozent auf 116,50 EUR), Commerzbank (-2,33 Prozent auf 38,92 EUR) und Deutsche Telekom (-1,87 Prozent auf 26,26 EUR) unter Druck.
Welche Aktien im LUS-DAX das größte Handelsvolumen aufweisen
Im LUS-DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 5 061 948 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 233,307 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert mit 5,85 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,38 Prozent an der Spitze im Index.
Redaktion finanzen.at
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|BASF
|53,92
|-2,86%
|Bayer
|55,04
|-1,08%
|Commerzbank
|38,01
|-0,99%
|Deutsche Bank AG
|31,33
|-3,44%
|Deutsche Telekom AG
|25,92
|-0,73%
|Heidelberg Materials
|173,00
|0,46%
|Henkel KGaA Vz.
|82,78
|-0,77%
|Infineon AG
|45,95
|2,11%
|Rheinmetall AG
|815,60
|-1,68%
|SAP SE
|209,40
|-3,28%
|Siemens Energy AG
|116,60
|3,37%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|69,84
|-2,35%
|Vonovia SE
|16,88
|-0,59%
|Zalando
|27,49
|-2,79%
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