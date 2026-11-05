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Index-Performance 05.11.2026 15:58:51

Schwacher Handel: So steht der LUS-DAX am Nachmittag

Schwacher Handel: So steht der LUS-DAX am Nachmittag

LUS-DAX-Handel am vierten Tag der Woche.

Der LUS-DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 0,80 Prozent schwächer bei 26 455,00 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 26 690,00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 26 446,00 Einheiten.

LUS-DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche legte der LUS-DAX bereits um Prozent zu. Vor einem Monat, am 05.10.2026, wies der LUS-DAX 25 319,00 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 05.08.2026, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 26 215,00 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 05.11.2025, wurde der LUS-DAX auf 24 101,00 Punkte taxiert.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 7,69 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des LUS-DAX beträgt derzeit 26 690,00 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Zählern registriert.

LUS-DAX-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Zalando (+ 4,19 Prozent auf 28,60 EUR), Heidelberg Materials (+ 4,05 Prozent auf 178,45 EUR), BASF (+ 3,79 Prozent auf 56,36 EUR), Bayer (+ 3,76 Prozent auf 56,28 EUR) und Deutsche Bank (+ 2,99 Prozent auf 33,53 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen hingegen Rheinmetall (-16,01 Prozent auf 842,80 EUR), Infineon (-5,99 Prozent auf 47,23 EUR), Siemens Energy (-2,48 Prozent auf 116,50 EUR), Commerzbank (-2,33 Prozent auf 38,92 EUR) und Deutsche Telekom (-1,87 Prozent auf 26,26 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im LUS-DAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im LUS-DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 5 061 948 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 233,307 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert mit 5,85 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,38 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at

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