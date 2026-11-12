Schwacher Handel: So steht der SDAX am Mittag

Aktuell halten sich die Anleger in Frankfurt zurück.

Um 12:10 Uhr notiert der SDAX im XETRA-Handel 0,06 Prozent tiefer bei 18 127,24 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 90,339 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,128 Prozent auf 18 160,67 Punkte an der Kurstafel, nach 18 137,45 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 18 190,67 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 075,66 Zählern.

SDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht kletterte der SDAX bereits um 1,56 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.10.2026, stand der SDAX bei 18 049,19 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.08.2026, erreichte der SDAX einen Stand von 18 502,64 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.11.2025, bewegte sich der SDAX bei 16 172,08 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 4,45 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 19 325,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Zählern verzeichnet.

Tops und Flops im SDAX

Die Top-Aktien im SDAX sind derzeit PATRIZIA SE (+ 22,06 Prozent auf 7,69 EUR), grenke (+ 10,27 Prozent auf 11,60 EUR), Hypoport SE (+ 5,44 Prozent auf 96,90 EUR), Grand City Properties (+ 5,31 Prozent auf 8,13 EUR) und Sixt SE St (+ 5,13 Prozent auf 77,85 EUR). Schwächer notieren im SDAX hingegen secunet Security Networks (-13,49 Prozent auf 202,00 EUR), Wacker Neuson SE (-10,04 Prozent auf 20,60 EUR), Ottobock (-7,55 Prozent auf 43,45 EUR), CEWE Stiftung (-5,11 Prozent auf 111,40 EUR) und pbb (-4,58 Prozent auf 2,87 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im SDAX sticht die EVOTEC SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 423 148 Aktien gehandelt. Mit 5,171 Mrd. Euro weist die 1&1-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die SDAX-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 2,51 erwartet. Was die Dividendenrendite angeht, ist die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,55 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at