Schwacher Handel: So steht der SDAX am Nachmittag

Um 15:40 Uhr bewegt sich der SDAX im XETRA-Handel 0,10 Prozent tiefer bei 18 403,46 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 91,582 Mrd. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,236 Prozent auf 18 379,16 Punkte an der Kurstafel, nach 18 422,69 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 18 466,13 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 18 286,23 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den SDAX bereits um 1,37 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 29.09.2026, lag der SDAX noch bei 18 379,10 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.07.2026, erreichte der SDAX einen Stand von 18 564,98 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.10.2025, wies der SDAX einen Stand von 16 871,15 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6,04 Prozent nach oben. Bei 19 325,96 Punkten schaffte es der SDAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 15 733,78 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im SDAX

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind derzeit Basler (+ 10,88 Prozent auf 23,95 EUR), SGL Carbon SE (+ 9,35 Prozent auf 5,44 EUR), Befesa (+ 7,60 Prozent auf 37,50 EUR), PVA TePla (+ 4,32 Prozent auf 32,34 EUR) und pbb (+ 3,38 Prozent auf 2,88 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind hingegen Heidelberger Druckmaschinen (-12,37 Prozent auf 1,18 EUR), OHB SE (-6,54 Prozent auf 243,00 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-5,17 Prozent auf 75,15 EUR), Mutares (-4,25 Prozent auf 27,05 EUR) und LPKF Laser Electronics (-3,43 Prozent auf 11,25 EUR).

Welche SDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im SDAX weist die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 3 343 731 Aktien gehandelt. Die OHB SE-Aktie hat im SDAX mit 5,399 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,51 erwartet. Die HAMBORNER REIT-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,63 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at