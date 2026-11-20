Am Freitag steht der STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX 1,26 Prozent im Minus bei 5 222,29 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,609 Prozent auf 5 256,50 Punkte an der Kurstafel, nach 5 288,69 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 5 196,89 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 256,50 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche gab der STOXX 50 bereits um 5,49 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 20.10.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 5 347,95 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.08.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 5 460,88 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 20.11.2025, den Wert von 4 732,23 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5,35 Prozent nach oben. Aktuell liegt der STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 5 572,96 Punkten. Bei 4 674,85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind aktuell Unilever (+ 1,68 Prozent auf 48,65 GBP), Nestlé (+ 1,53 Prozent auf 85,74 CHF), GSK (+ 1,34 Prozent auf 18,52 GBP), BAT (+ 1,33 Prozent auf 44,05 GBP) und AstraZeneca (+ 1,01 Prozent auf 134,38 GBP). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen hingegen Siemens Energy (-5,18 Prozent auf 120,14 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (-3,84 Prozent auf 65,60 CHF), Siemens (-3,32 Prozent auf 258,05 EUR), UBS (-2,76 Prozent auf 37,35 CHF) und Rheinmetall (-2,44 Prozent auf 707,90 EUR).

Die teuersten STOXX 50-Unternehmen

Im STOXX 50 weist die Barclays-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 5 685 421 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 485,935 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

STOXX 50-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,88 zu Buche schlagen. Im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,31 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at