Schwacher Handel: So steht der STOXX 50 am Mittwochmittag

Der STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,46 Prozent schwächer bei 5 132,39 Punkten. In den Mittwochshandel ging der STOXX 50 0,006 Prozent tiefer bei 5 155,82 Punkten, nach 5 156,13 Punkten am Vortag.

Bei 5 171,05 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 5 129,52 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den STOXX 50 bereits um 0,889 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, wies der STOXX 50 5 070,72 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 10.03.2026, lag der STOXX 50 bei 5 061,85 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.06.2025, wies der STOXX 50 einen Stand von 4 586,47 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 3,53 Prozent. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 5 315,22 Punkten. Bei 4 674,85 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen aktuell UniCredit (+ 2,71 Prozent auf 72,00 EUR), Nestlé (+ 1,33 Prozent auf 78,76 CHF), Roche (+ 1,25 Prozent auf 322,80 CHF), Deutsche Telekom (+ 0,97 Prozent auf 28,05 EUR) und Unilever (+ 0,85 Prozent auf 43,21 GBP). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen derweil RELX (-4,04 Prozent auf 24,97 GBP), SAP SE (-3,84 Prozent auf 148,76 EUR), London Stock Exchange (LSE) (-2,74 Prozent auf 88,78 GBP), HSBC (-2,44 Prozent auf 12,79 GBP) und Siemens (-1,72 Prozent auf 259,75 EUR).

STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die HSBC-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 6 091 215 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 583,754 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder im Blick

Im STOXX 50 hat die BNP Paribas-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7,63 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Intesa Sanpaolo-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at