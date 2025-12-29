Schwacher Handel: So steht der STOXX 50 mittags

Am Montag halten sich die Börsianer in Europa zurück.

Der STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,03 Prozent schwächer bei 4 890,79 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,005 Prozent fester bei 4 892,71 Punkten in den Montagshandel, nach 4 892,45 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 4 901,97 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 4 882,13 Punkten.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 803,44 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.09.2025, stand der STOXX 50 bei 4 609,71 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 27.12.2024, bei 4 305,59 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 ging es für den Index bereits um 12,72 Prozent nach oben. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 902,83 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 921,71 Zählern.

STOXX 50-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind aktuell SAP SE (+ 0,51 Prozent auf 208,75 EUR), GSK (+ 0,46 Prozent auf 18,14 GBP), Enel (+ 0,46 Prozent auf 8,76 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 0,39 Prozent auf 5,86 EUR) und AstraZeneca (+ 0,37 Prozent auf 137,24 GBP). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen derweil Rheinmetall (-2,50 Prozent auf 1 502,50 EUR), BAT (-1,43 Prozent auf 41,55 GBP), Rolls-Royce (-1,00 Prozent auf 11,38 GBP), UniCredit (-0,76 Prozent auf 69,30 EUR) und Airbus SE (-0,72 Prozent auf 195,34 EUR).

STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 744 690 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im STOXX 50 mit 348,453 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel im Fokus

Die BNP Paribas-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten inne. Im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,42 Prozent die höchste Dividendenrendite.

