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WKN DE: A410LA / ISIN: CH0210362643

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Kursentwicklung 15.09.2026 17:58:51

Schwacher Handel: SPI beendet den Dienstagshandel in der Verlustzone

Schwacher Handel: SPI beendet den Dienstagshandel in der Verlustzone

Der SPI zeigte sich letztendlich mit negativem Vorzeichen.

Zum Handelsende tendierte der SPI im SIX-Handel 0,43 Prozent leichter bei 19 455,24 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,391 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,569 Prozent tiefer bei 19 427,41 Punkten in den Dienstagshandel, nach 19 538,62 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 19 284,79 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 19 475,36 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des SPI

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, verzeichnete der SPI einen Stand von 20 310,57 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.06.2026, erreichte der SPI einen Stand von 19 373,11 Punkten. Der SPI lag noch vor einem Jahr, am 15.09.2025, bei 16 887,45 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6,65 Prozent nach oben. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 20 636,94 Punkten. Bei 16 847,58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im SPI

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen derzeit ASMALLWORLD (+ 9,73 Prozent auf 0,62 CHF), Tecan (N) (+ 6,80 Prozent auf 210,40 CHF), BVZ (+ 4,73 Prozent auf 1 550,00 CHF), Kudelski (+ 4,72 Prozent auf 1,33 CHF) und BioVersys (+ 4,44 Prozent auf 28,20 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen hingegen Kuros (Kuros Biosciences) (-5,38 Prozent auf 16,88 CHF), Temenos (-5,17 Prozent auf 67,90 CHF), Idorsia (-4,80 Prozent auf 4,76 CHF), Vetropack A (-4,61 Prozent auf 20,70 CHF) und Medacta (-4,16 Prozent auf 110,60 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 7 856 798 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI mit 297,618 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Werte im Blick

In diesem Jahr präsentiert die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

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ASMALLWORLD AG 0,56 3,74% ASMALLWORLD AG
Barry Callebaut AG (N) 1 163,00 -0,60% Barry Callebaut AG (N)
BioVersys 28,20 4,44% BioVersys
BVZ AG 1 550,00 4,73% BVZ AG
Curatis AG 19,00 -2,31% Curatis AG
EvoNext Holdings AG 2,16 0,00% EvoNext Holdings AG
Idorsia AG 5,04 -5,00% Idorsia AG
Kudelski S.A. (I) 1,34 0,00% Kudelski S.A. (I)
Kuros (Kuros Biosciences) 17,83 -5,86% Kuros (Kuros Biosciences)
Medacta 122,00 0,00% Medacta
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 389,00 -0,41% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
Tecan (N) 222,40 6,31% Tecan (N)
Temenos AG 71,90 -5,39% Temenos AG
UBS 44,26 -3,30% UBS
Vetropack Holding AG Act nom -A- 21,80 -5,22% Vetropack Holding AG Act nom -A-

Indizes in diesem Artikel

SPI 19 455,24 -0,43%

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