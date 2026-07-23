Cicor Technologies Aktie
WKN: 913744 / ISIN: CH0008702190
|Kursentwicklung im Fokus
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23.07.2026 17:58:47
Schwacher Handel: SPI beendet den Donnerstagshandel mit Verlusten
Zum Handelsschluss fiel der SPI im SIX-Handel um 0,79 Prozent auf 19 932,10 Punkte zurück. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,475 Bio. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,477 Prozent auf 19 995,49 Punkte an der Kurstafel, nach 20 091,25 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des SPI lag am Donnerstag bei 19 995,49 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 19 761,38 Punkten erreichte.
SPI-Performance im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn fiel der SPI bereits um 0,563 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 23.06.2026, stand der SPI noch bei 19 628,72 Punkten. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 23.04.2026, den Stand von 18 705,52 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.07.2025, lag der SPI noch bei 16 831,13 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 9,26 Prozent nach oben. Das SPI-Jahreshoch beträgt derzeit 20 370,23 Punkte. Bei 16 847,58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Das sind die Tops und Flops im SPI
Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen aktuell COSMO Pharmaceuticals (+ 7,82 Prozent auf 68,90 CHF), GAM (+ 7,59 Prozent auf 0,07 CHF), Roche (+ 5,15 Prozent auf 355,40 CHF), Roche (+ 5,14 Prozent auf 349,50 CHF) und Schlatter Industries (+ 5,08 Prozent auf 18,60 CHF). Schwächer notieren im SPI derweil Cicor Technologies (-12,05 Prozent auf 122,60 CHF), Perrot Duval SA (-11,07 Prozent auf 45,80 CHF), Temenos (-8,10 Prozent auf 61,30 CHF), Nestlé (-7,98 Prozent auf 79,29 CHF) und Highlight Event and Entertainment (-7,50 Prozent auf 5,55 CHF).
SPI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die Nestlé-Aktie aufweisen. 9 831 838 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SPI mit einer Marktkapitalisierung von 288,647 Mrd. Euro heraus.
Fundamentaldaten der SPI-Titel im Blick
In diesem Jahr präsentiert die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die Curatis-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 11,77 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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