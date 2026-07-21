Novartis Aktie
WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267
|SPI aktuell
|
21.07.2026 09:29:09
Schwacher Handel: SPI beginnt Handel mit Verlusten
Der SPI bewegt sich im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,16 Prozent tiefer bei 20 000,49 Punkten. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,497 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,142 Prozent auf 20 004,65 Punkte an der Kurstafel, nach 20 033,11 Punkten am Vortag.
Der SPI erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 20 017,17 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 20 000,49 Punkten lag.
SPI-Performance seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wurde am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, mit 19 475,48 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 21.04.2026, lag der SPI bei 18 595,09 Punkten. Der SPI lag vor einem Jahr, am 21.07.2025, bei 16 701,99 Punkten.
Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 9,64 Prozent nach oben. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 20 370,23 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16 847,58 Zählern.
Die Tops und Flops im SPI
Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich derzeit Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 10,87 Prozent auf 6,12 CHF), BELIMO (+ 3,96 Prozent auf 814,00 CHF), Georg Fischer (+ 3,17 Prozent auf 52,00 CHF), INFICON (+ 2,28 Prozent auf 161,80 CHF) und Comet (+ 2,16 Prozent auf 359,20 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen derweil Highlight Event and Entertainment (-7,50 Prozent auf 5,55 CHF), Schindler (-5,96 Prozent auf 244,50 CHF), Schindler (-5,56 Prozent auf 254,60 CHF), Xlife Sciences (-5,00 Prozent auf 17,10 CHF) und Julius Bär (-4,45 Prozent auf 70,44 CHF) unter Druck.
Diese SPI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die Novartis-Aktie aufweisen. 223 988 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI mit 292,099 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentalkennzahlen der SPI-Werte im Blick
Die EvoNext-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten inne. Die Curatis-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 11,77 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu INFICON HOLDING AG
|
15:58
|SPI aktuell: SPI liegt im Minus (finanzen.at)
|
09:29
|Schwacher Handel: SPI beginnt Handel mit Verlusten (finanzen.at)
|
17.07.26
|SPI-Handel aktuell: SPI am Freitagnachmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
15.07.26
|SPI-Titel INFICON-Aktie: So viel hätte eine Investition in INFICON von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
09.07.26
|Handel in Zürich: SPI zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
09.07.26
|Zuversicht in Zürich: SPI-Börsianer greifen am Donnerstagmittag zu (finanzen.at)
|
08.07.26
|SPI-Titel INFICON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein INFICON-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
07.07.26
|Freundlicher Handel: SPI schlussendlich im Plus (finanzen.at)