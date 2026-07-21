Schwacher Handel: SPI beginnt Handel mit Verlusten

Der SPI bewegt sich im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,16 Prozent tiefer bei 20 000,49 Punkten. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,497 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,142 Prozent auf 20 004,65 Punkte an der Kurstafel, nach 20 033,11 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 20 017,17 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 20 000,49 Punkten lag.

SPI-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wurde am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, mit 19 475,48 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 21.04.2026, lag der SPI bei 18 595,09 Punkten. Der SPI lag vor einem Jahr, am 21.07.2025, bei 16 701,99 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 9,64 Prozent nach oben. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 20 370,23 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16 847,58 Zählern.

Die Tops und Flops im SPI

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich derzeit Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 10,87 Prozent auf 6,12 CHF), BELIMO (+ 3,96 Prozent auf 814,00 CHF), Georg Fischer (+ 3,17 Prozent auf 52,00 CHF), INFICON (+ 2,28 Prozent auf 161,80 CHF) und Comet (+ 2,16 Prozent auf 359,20 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen derweil Highlight Event and Entertainment (-7,50 Prozent auf 5,55 CHF), Schindler (-5,96 Prozent auf 244,50 CHF), Schindler (-5,56 Prozent auf 254,60 CHF), Xlife Sciences (-5,00 Prozent auf 17,10 CHF) und Julius Bär (-4,45 Prozent auf 70,44 CHF) unter Druck.

Diese SPI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die Novartis-Aktie aufweisen. 223 988 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI mit 292,099 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Werte im Blick

Die EvoNext-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten inne. Die Curatis-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 11,77 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at