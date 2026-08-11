Schwacher Handel: SPI legt am Dienstagmittag den Rückwärtsgang ein

Derzeit ziehen sich die Anleger in Zürich zurück.

Um 12:09 Uhr sinkt der SPI im SIX-Handel um 0,24 Prozent auf 20 535,37 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,533 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,012 Prozent auf 20 588,21 Punkte an der Kurstafel, nach 20 585,70 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 20 621,10 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 20 507,90 Punkten verzeichnete.

SPI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, erreichte der SPI einen Wert von 20 023,15 Punkten. Der SPI stand vor drei Monaten, am 11.05.2026, bei 18 575,43 Punkten. Der SPI wies vor einem Jahr, am 11.08.2025, einen Stand von 16 567,52 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 12,57 Prozent aufwärts. Bei 20 621,10 Punkten markierte der SPI bislang ein Jahreshoch. 16 847,58 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Zu den Top-Aktien im SPI zählen aktuell Villars SA (+ 5,22 Prozent auf 605,00 CHF), Alcon (+ 5,04 Prozent auf 61,26 CHF), Idorsia (+ 4,21 Prozent auf 6,19 CHF), OC Oerlikon (+ 3,17 Prozent auf 4,88 CHF) und Thurgauer Kantonalbank (+ 2,55 Prozent auf 161,00 CHF). Unter Druck stehen im SPI hingegen Tecan (N) (-9,21 Prozent auf 183,40 CHF), GAM (-7,62 Prozent auf 0,08 CHF), StarragTornos (-3,79 Prozent auf 35,50 CHF), Kudelski (-3,61 Prozent auf 1,20 CHF) und Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (-3,56 Prozent auf 6,50 CHF).

Welche SPI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Idorsia-Aktie. 995 182 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 316,886 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SPI-Titel

Die EvoNext-Aktie präsentiert mit 0,36 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die Curatis-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at