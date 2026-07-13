Schwacher Handel: SPI liegt zum Start im Minus

Am Montag bewegt sich der SPI um 09:12 Uhr via SIX 0,01 Prozent tiefer bei 20 021,97 Punkten. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,483 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,052 Prozent auf 20 012,76 Punkte an der Kurstafel, nach 20 023,15 Punkten am Vortag.

Bei 20 012,76 Einheiten erreichte der SPI sein Tagestief, während er hingegen mit 20 029,64 Punkten den höchsten Stand markierte.

SPI-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, notierte der SPI bei 19 326,92 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.04.2026, wurde der SPI auf 18 452,54 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wies am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, einen Stand von 16 628,85 Punkten auf.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 9,76 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 20 370,23 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 847,58 Punkten markiert.

Das sind die Tops und Flops im SPI

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen derzeit EFG International (+ 2,74 Prozent auf 17,22 CHF), Adecco SA (+ 2,19 Prozent auf 17,75 CHF), EMS-CHEMIE (+ 2,17 Prozent auf 729,00 CHF), CPH Group (+ 1,40 Prozent auf 57,80 CHF) und Novavest Real Estate (+ 1,28 Prozent auf 39,50 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen hingegen ASMALLWORLD (-8,00 Prozent auf 0,58 CHF), SHL Telemedicine (-7,41 Prozent auf 1,00 CHF), GAM (-4,84 Prozent auf 0,06 CHF), Edisun Power Europe (-3,07 Prozent auf 63,20 CHF) und Carlo Gavazzi (-2,90 Prozent auf 150,50 CHF) unter Druck.

Diese SPI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die MindMaze Therapeutics-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 383 102 Aktien gehandelt. Im SPI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 293,939 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien im Blick

2026 weist die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Mit 11,77 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at