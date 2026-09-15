Schwacher Handel: SPI nachmittags in der Verlustzone

Der SPI bewegt sich am zweiten Tag der Woche im Minus.

Der SPI fällt im SIX-Handel um 15:39 Uhr um 0,79 Prozent auf 19 384,53 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,391 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,569 Prozent auf 19 427,41 Punkte an der Kurstafel, nach 19 538,62 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tagestief bei 19 284,79 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 19 475,23 Punkten lag.

SPI-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, einen Stand von 20 310,57 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.06.2026, stand der SPI bei 19 373,11 Punkten. Der SPI notierte noch vor einem Jahr, am 15.09.2025, bei 16 887,45 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 6,26 Prozent zu Buche. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 20 636,94 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16 847,58 Zählern.

Gewinner und Verlierer im SPI

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen aktuell BioVersys (+ 3,70 Prozent auf 28,00 CHF), Perrot Duval SA (+ 3,60 Prozent auf 115,00 CHF), Tecan (N) (+ 3,55 Prozent auf 204,00 CHF), DocMorris (+ 2,97 Prozent auf 10,06 CHF) und Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (+ 2,68 Prozent auf 26,85 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich derweil Idorsia (-5,64 Prozent auf 4,72 CHF), Temenos (-5,17 Prozent auf 67,90 CHF), Vetropack A (-4,38 Prozent auf 20,75 CHF), Medacta (-4,16 Prozent auf 110,60 CHF) und Schlatter Industries (-3,80 Prozent auf 17,70 CHF).

Welche SPI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 4 973 714 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI mit 297,618 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Im Index verzeichnet die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at