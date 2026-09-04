Schwacher Handel: SPI notiert zum Ende des Freitagshandels im Minus

Schlussendlich schloss der SPI am Freitag nahezu unverändert (minus 0,09 Prozent) bei 20 206,24 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,478 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 20 228,65 Zählern und damit 0,023 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (20 224,00 Punkte).

Bei 20 134,68 Einheiten erreichte der SPI sein Tagestief, während er hingegen mit 20 280,14 Punkten den höchsten Stand markierte.

SPI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den SPI bereits um 0,158 Prozent abwärts. Der SPI verzeichnete vor einem Monat, am 04.08.2026, den Wert von 20 339,58 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.06.2026, wies der SPI einen Wert von 18 882,99 Punkten auf. Der SPI wies vor einem Jahr, am 04.09.2025, einen Stand von 17 119,84 Punkten auf.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 10,77 Prozent. Bei 20 636,94 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SPI. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 847,58 Punkte.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SPI

Zu den Top-Aktien im SPI zählen aktuell Perrot Duval SA (+ 23,23 Prozent auf 122,00 CHF), Highlight Event and Entertainment (+ 7,62 Prozent auf 5,65 CHF), ams-OSRAM (+ 6,29 Prozent auf 18,09 CHF), DocMorris (+ 5,89 Prozent auf 10,79 CHF) und GAM (+ 5,41 Prozent auf 0,07 CHF). Schwächer notieren im SPI derweil MindMaze Therapeutics (-4,84 Prozent auf 0,17 CHF), Idorsia (-3,37 Prozent auf 5,00 CHF), Villars SA (-3,33 Prozent auf 580,00 CHF), ASMALLWORLD (-3,17 Prozent auf 0,61 CHF) und Newron PharmaceuticalsAz (-2,91 Prozent auf 12,02 CHF).

Welche SPI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 4 133 093 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 304,528 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

SPI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die EvoNext-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten inne. Curatis lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 11,77 Prozent.

Redaktion finanzen.at