03.03.2026 09:30:43
Schwacher Handel: SPI notiert zum Start des Dienstagshandels im Minus
Am Dienstag tendiert der SPI um 09:09 Uhr via SIX 1,45 Prozent leichter bei 18 751,72 Punkten. Insgesamt kommt der SPI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,551 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 1,37 Prozent auf 18 767,60 Punkte an der Kurstafel, nach 19 027,83 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 18 739,76 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 767,60 Zählern.
SPI-Entwicklung im Jahresverlauf
Der SPI stand vor einem Monat, am 03.02.2026, bei 18 426,53 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.12.2025, wies der SPI 17 676,79 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 03.03.2025, erreichte der SPI einen Wert von 17 352,68 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,79 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der SPI bislang 19 309,93 Punkte. Bei 17 950,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Die Tops und Flops im SPI
Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen aktuell Highlight Event and Entertainment (+ 10,32 Prozent auf 6,95 CHF), ASMALLWORLD (+ 5,83 Prozent auf 0,64 CHF), Addex Therapeutics (+ 5,49 Prozent auf 0,05 CHF), ALSO (+ 4,78 Prozent auf 171,00 CHF) und Emmi (+ 1,74 Prozent auf 817,00 CHF). Unter Druck stehen im SPI hingegen Perrot Duval SA (-10,20 Prozent auf 44,00 CHF), Villars SA (-5,74 Prozent auf 575,00 CHF), GAM (-5,73 Prozent auf 0,12 CHF), Zurich Insurance (-5,08 Prozent auf 545,80 CHF) und Arbonia (-4,16 Prozent auf 4,61 CHF).
Die teuersten Unternehmen im SPI
Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 432 855 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 325,397 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.
Fundamentalkennzahlen der SPI-Mitglieder im Blick
Die Evolva-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 79,95 Prozent bei der Kudelski-Aktie zu erwarten.
Analysen zu Zurich Insurance AG (Zürich)
|02.03.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.02.26
|Zurich Insurance Hold
|Deutsche Bank AG
|20.02.26
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.02.26
|Zurich Insurance Verkaufen
|DZ BANK
|19.02.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Addex Therapeutics Ltd.
|0,05
|1,96%
|ALSO AG
|184,00
|3,37%
|Arbonia AG
|4,67
|-11,65%
|ASMALLWORLD AG
|0,69
|0,00%
|Emmi AG
|890,00
|0,00%
|Evolva Holding AG
|1,01
|-4,29%
|GAM AG
|0,14
|-6,48%
|Highlight Event and Entertainment AG
|7,60
|7,04%
|Kudelski S.A. (I)
|1,22
|-3,17%
|Perrot Duval SA
|44,00
|-10,20%
|Roche Holding AG (Inhaberaktie)
|403,20
|-1,71%
|UBS
|33,48
|-4,23%
|Villars SA
|610,00
|0,00%
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|591,60
|-4,05%
Indizes in diesem Artikel
|SPI
|18 584,63
|-2,33%
