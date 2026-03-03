Zurich Insurance Aktie

Zurich Insurance für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 579919 / ISIN: CH0011075394

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
SPI-Performance 03.03.2026 09:30:43

Schwacher Handel: SPI notiert zum Start des Dienstagshandels im Minus

Schwacher Handel: SPI notiert zum Start des Dienstagshandels im Minus

Das macht der SPI.

Am Dienstag tendiert der SPI um 09:09 Uhr via SIX 1,45 Prozent leichter bei 18 751,72 Punkten. Insgesamt kommt der SPI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,551 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 1,37 Prozent auf 18 767,60 Punkte an der Kurstafel, nach 19 027,83 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 18 739,76 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 767,60 Zählern.

SPI-Entwicklung im Jahresverlauf

Der SPI stand vor einem Monat, am 03.02.2026, bei 18 426,53 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.12.2025, wies der SPI 17 676,79 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 03.03.2025, erreichte der SPI einen Wert von 17 352,68 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,79 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der SPI bislang 19 309,93 Punkte. Bei 17 950,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die Tops und Flops im SPI

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen aktuell Highlight Event and Entertainment (+ 10,32 Prozent auf 6,95 CHF), ASMALLWORLD (+ 5,83 Prozent auf 0,64 CHF), Addex Therapeutics (+ 5,49 Prozent auf 0,05 CHF), ALSO (+ 4,78 Prozent auf 171,00 CHF) und Emmi (+ 1,74 Prozent auf 817,00 CHF). Unter Druck stehen im SPI hingegen Perrot Duval SA (-10,20 Prozent auf 44,00 CHF), Villars SA (-5,74 Prozent auf 575,00 CHF), GAM (-5,73 Prozent auf 0,12 CHF), Zurich Insurance (-5,08 Prozent auf 545,80 CHF) und Arbonia (-4,16 Prozent auf 4,61 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SPI

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 432 855 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 325,397 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Mitglieder im Blick

Die Evolva-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 79,95 Prozent bei der Kudelski-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Analysen zu SPI-Aktien
Dividenden der SPI-Unternehmen

Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

Nachrichten zu Villars SA

mehr Nachrichten

Analysen zu Zurich Insurance AG (Zürich)

mehr Analysen
02.03.26 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
20.02.26 Zurich Insurance Hold Deutsche Bank AG
20.02.26 Zurich Insurance Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.02.26 Zurich Insurance Verkaufen DZ BANK
19.02.26 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Addex Therapeutics Ltd. 0,05 1,96% Addex Therapeutics Ltd.
ALSO AG 184,00 3,37% ALSO AG
Arbonia AG 4,67 -11,65% Arbonia AG
ASMALLWORLD AG 0,69 0,00% ASMALLWORLD AG
Emmi AG 890,00 0,00% Emmi AG
Evolva Holding AG 1,01 -4,29% Evolva Holding AG
GAM AG 0,14 -6,48% GAM AG
Highlight Event and Entertainment AG 7,60 7,04% Highlight Event and Entertainment AG
Kudelski S.A. (I) 1,22 -3,17% Kudelski S.A. (I)
Perrot Duval SA 44,00 -10,20% Perrot Duval SA
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 403,20 -1,71% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
UBS 33,48 -4,23% UBS
Villars SA 610,00 0,00% Villars SA
Zurich Insurance AG (Zürich) 591,60 -4,05% Zurich Insurance AG (Zürich)

Indizes in diesem Artikel

SPI 18 584,63 -2,33%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09:41 Commerzbank-Portfolio: Diese US-Aktien gehörten im vierten Quartal 2025 zu den größten Positionen
02.03.26 Das Depot von Carl Icahn im vierten Quartal 2025: Käufe, Verkäufe, Umschichtungen
02.03.26 Februar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.03.26 KW 9: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. im Februar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen

Börse aktuell - Live Ticker

Krieg in Nahost: ATX mit deutlichen Verlusten -- DAX fällt unter 24.000 Punkte -- Asiens Börsen letztlich im Minus - Nikkei tiefrot
Der heimische Aktienmarkt notiert am Dienstag tiefer. Auch der DAX zeigt sich deutlich schwächer. Die Märkte in Fernost notierten am Dienstag mit Abschlägen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen