Schwacher Handel: SPI präsentiert sich am Donnerstagmittag leichter

Der SPI zeigt sich am Donnerstagmittag kaum verändert.

Um 12:09 Uhr tendiert der SPI im SIX-Handel 0,13 Prozent schwächer bei 18 593,75 Punkten. Die SPI-Mitglieder sind damit 2,431 Bio. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der SPI 0,035 Prozent tiefer bei 18 612,00 Punkten, nach 18 618,55 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SPI betrug 18 622,00 Punkte, das Tagestief hingegen 18 539,11 Zähler.

SPI-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche stieg der SPI bereits um 2,10 Prozent. Der SPI bewegte sich noch vor einem Monat, am 05.01.2026, bei 18 242,25 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.11.2025, lag der SPI-Kurs bei 17 084,84 Punkten. Der SPI notierte noch vor einem Jahr, am 05.02.2025, bei 16 685,55 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 1,93 Prozent nach oben. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 708,70 Punkten. Bei 17 950,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SPI

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen derzeit SHL Telemedicine (+ 5,21 Prozent auf 1,11 CHF), Straumann (+ 4,01 Prozent auf 98,64 CHF), ASMALLWORLD (+ 3,82) Prozent auf 0,68 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (+ 2,75 Prozent auf 0,15 CHF) und Gurit (+ 2,63 Prozent auf 21,45 CHF). Unter Druck stehen im SPI hingegen Highlight Event and Entertainment (-10,00 Prozent auf 6,30 CHF), Villars SA (-5,08 Prozent auf 560,00 CHF), Kudelski (-4,07 Prozent auf 1,18 CHF), COSMO Pharmaceuticals (-3,92 Prozent auf 117,80 CHF) und MindMaze Therapeutics (-3,72 Prozent auf 1,09 CHF).

SPI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 1 716 690 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 312,248 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SPI-Werte

Unter den SPI-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 79,95 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Kudelski-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at