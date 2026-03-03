Schwacher Handel: SPI schwächelt am Dienstagnachmittag

Am Dienstag sinkt der SPI um 15:39 Uhr via SIX um 2,62 Prozent auf 18 530,16 Punkte. Insgesamt kommt der SPI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,551 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 1,37 Prozent auf 18 767,60 Punkte an der Kurstafel, nach 19 027,83 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 18 767,60 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 387,48 Zählern.

SPI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Der SPI stand vor einem Monat, am 03.02.2026, bei 18 426,53 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.12.2025, lag der SPI-Kurs bei 17 676,79 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.03.2025, verzeichnete der SPI einen Wert von 17 352,68 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 1,58 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des SPI liegt derzeit bei 19 309,93 Punkten. Bei 17 950,56 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im SPI

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich aktuell ASMALLWORLD (+ 11,67 Prozent auf 0,67 CHF), Evolva (+ 6,37 Prozent auf 0,97 CHF), ALSO (+ 3,19 Prozent auf 168,40 CHF), Romande Energie (+ 1,71 Prozent auf 47,50 CHF) und Mikron (+ 1,65 Prozent auf 17,30 CHF). Die Verlierer im SPI sind hingegen Arbonia (-10,40 Prozent auf 4,31 CHF), Perrot Duval SA (-10,20 Prozent auf 44,00 CHF), Huber + Suhner (-6,98 Prozent auf 178,60 CHF), Adval Tech (-6,95 Prozent auf 34,80 CHF) und Curatis (-6,95 Prozent auf 17,40 CHF).

Welche Aktien im SPI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 3 444 015 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 325,397 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SPI-Werte im Fokus

Die Evolva-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten auf. Die Kudelski-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 79,95 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at