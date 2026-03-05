Schwacher Handel: SPI schwächelt nachmittags

Heute ziehen sich die Anleger in Zürich zurück.

Am Donnerstag verbucht der SPI um 15:42 Uhr via SIX ein Minus in Höhe von 0,99 Prozent auf 18 434,84 Punkte. Damit sind die im SPI enthaltenen Werte 2,462 Bio. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,206 Prozent auf 18 581,45 Punkte an der Kurstafel, nach 18 619,72 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 18 685,98 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 434,60 Zählern.

SPI seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gab der SPI bereits um 2,91 Prozent nach. Der SPI bewegte sich noch vor einem Monat, am 05.02.2026, bei 18 583,04 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.12.2025, wurde der SPI mit 17 777,13 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 05.03.2025, wurde der SPI mit 17 300,38 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 1,06 Prozent. Bei 19 309,93 Punkten erreichte der SPI bislang ein Jahreshoch. 17 950,56 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SPI aktuell

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich derzeit Schweiter Technologies (+ 5,92 Prozent auf 259,50 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (+ 4,44 Prozent auf 0,13 CHF), Bellevue (+ 3,96 Prozent auf 8,92 CHF), V-Zug (+ 3,10 Prozent auf 39,90 CHF) und SHL Telemedicine (+ 2,83 Prozent auf 1,09 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind hingegen Cicor Technologies (-11,67 Prozent auf 140,00 CHF), Leonteq (-6,49 Prozent auf 13,84 CHF), Highlight Event and Entertainment (-5,51 Prozent auf 6,00 CHF), Komax (-4,84 Prozent auf 59,00 CHF) und Sonova (-4,65 Prozent auf 193,75 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 2 807 027 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 320,145 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Mit 79,95 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Kudelski-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

