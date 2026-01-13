Schwacher Handel: SPI schwächer

Am Dienstag sinkt der SPI um 15:42 Uhr via SIX um 0,71 Prozent auf 18 368,29 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,388 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,118 Prozent leichter bei 18 477,50 Punkten in den Dienstagshandel, nach 18 499,24 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 18 345,53 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18 477,50 Punkten verzeichnete.

SPI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, notierte der SPI bei 17 729,15 Punkten. Der SPI verzeichnete vor drei Monaten, am 13.10.2025, den Wert von 17 221,53 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.01.2025, stand der SPI noch bei 15 595,21 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im SPI

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen aktuell Leclanche (Leclanché SA) (+ 11,22 Prozent auf 0,17 CHF), Gurit (+ 6,38 Prozent auf 15,00 CHF), Klingelnberg (+ 5,63 Prozent auf 11,25 CHF), Cicor Technologies (+ 4,89 Prozent auf 139,50 CHF) und Sonova (+ 4,61 Prozent auf 222,40 CHF). Die Verlierer im SPI sind derweil Sika (-8,74 Prozent auf 150,35 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (-6,41 Prozent auf 28,45 CHF), Private Equity (-5,51 Prozent auf 60,00 CHF), Addex Therapeutics (-4,91 Prozent auf 0,05 CHF) und Sensirion (-4,91 Prozent auf 60,10 CHF).

Welche SPI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 1 618 183 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 298,566 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SPI.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 79,95 Prozent bei der Kudelski-Aktie zu erwarten.

