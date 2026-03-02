Schwacher Handel: SPI verbucht am Montagnachmittag Verluste

Der SPI gibt am ersten Tag der Woche nach.

Um 15:42 Uhr bewegt sich der SPI im SIX-Handel 1,29 Prozent tiefer bei 19 007,48 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,568 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 1,39 Prozent tiefer bei 18 987,91 Punkten in den Montagshandel, nach 19 255,70 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 18 855,01 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 19 047,97 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des SPI

Noch vor einem Monat, am 02.02.2026, verzeichnete der SPI einen Wert von 18 484,47 Punkten. Der SPI lag vor drei Monaten, am 02.12.2025, bei 17 706,37 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.02.2025, lag der SPI-Kurs bei 17 149,95 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 4,19 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der SPI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 19 309,93 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 17 950,56 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen derzeit Leonteq (+ 18,45 Prozent auf 13,48 CHF), Adval Tech (+ 7,47 Prozent auf 37,40 CHF), Evolva (+ 5,22 Prozent auf 0,97 CHF), Villars SA (+ 5,17 Prozent auf 610,00 CHF) und Swissquote (+ 3,84 Prozent auf 427,60 CHF). Die Verlierer im SPI sind derweil Perrot Duval SA (-11,65 Prozent auf 44,00 CHF), Highlight Event and Entertainment (-10,64 Prozent auf 6,30 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-7,92 Prozent auf 44,20 CHF), Avolta (ex Dufry) (-6,29 Prozent auf 47,56 CHF) und Swatch (I) (-5,84 Prozent auf 185,30 CHF).

Blick in den SPI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 2 523 317 Aktien gehandelt. Im SPI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 335,154 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder im Blick

Unter den SPI-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 79,95 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Kudelski-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

