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WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585

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SPI aktuell 23.09.2026 15:58:58

Schwacher Handel: SPI verbucht nachmittags Verluste

Schwacher Handel: SPI verbucht nachmittags Verluste

Wenig Veränderung ist am Mittwochnachmittag in Zürich zu beobachten.

Um 15:42 Uhr tendiert der SPI im SIX-Handel 0,01 Prozent tiefer bei 19 801,89 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,451 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,285 Prozent auf 19 860,87 Punkte an der Kurstafel, nach 19 804,44 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag am Mittwoch bei 19 894,72 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 19 751,27 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der SPI bislang einen Gewinn von 0,770 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, betrug der SPI-Kurs 20 317,78 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 23.06.2026, verzeichnete der SPI einen Stand von 19 628,72 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.09.2025, lag der SPI noch bei 16 803,45 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 8,55 Prozent aufwärts. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 20 636,94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 847,58 Punkten markiert.

SPI-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im SPI sind derzeit ams-OSRAM (+ 11,00 Prozent auf 23,62 CHF), EvoNext (+ 6,86 Prozent auf 2,18 CHF), Peach Property Group (+ 4,58 Prozent auf 4,91 CHF), Addex Therapeutics (+ 4,39 Prozent auf 0,02 CHF) und ASMALLWORLD (+ 3,70 Prozent auf 0,70 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich hingegen Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (-9,40 Prozent auf 6,36 CHF), DocMorris (-6,12 Prozent auf 10,90 CHF), GAM (-4,37 Prozent auf 0,07 CHF), Perrot Duval SA (-3,48 Prozent auf 111,00 CHF) und Rieter (-3,15 Prozent auf 2,46 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 3 914 180 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 316,247 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien im Blick

Die EvoNext-Aktie weist mit 0,36 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Im Index bietet die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Addex Therapeutics Ltd. 0,02 4,35% Addex Therapeutics Ltd.
ams-OSRAM AG 22,30 -10,08% ams-OSRAM AG
ASMALLWORLD AG 0,77 10,07% ASMALLWORLD AG
Barry Callebaut AG (N) 1 197,00 1,18% Barry Callebaut AG (N)
Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) 6,46 -2,42% Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)
Curatis AG 18,90 -0,53% Curatis AG
DocMorris AG (ex Zur Rose) 11,45 -1,55% DocMorris AG (ex Zur Rose)
EvoNext Holdings AG 2,29 -0,43% EvoNext Holdings AG
GAM AG 0,07 -6,67% GAM AG
Peach Property Group AG 5,15 -0,77% Peach Property Group AG
Perrot Duval SA 111,00 -3,48% Perrot Duval SA
Rieter AG (N) 2,66 1,14% Rieter AG (N)
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 397,20 -0,40% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
UBS 41,62 -1,05% UBS

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