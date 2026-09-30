Schwacher Handel: SPI verbucht Verluste

Am Mittwoch bewegt sich der SPI um 15:39 Uhr via SIX 0,19 Prozent schwächer bei 19 685,04 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,428 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der SPI 0,500 Prozent stärker bei 19 820,30 Punkten, nach 19 721,64 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag heute bei 19 873,98 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 19 683,74 Punkten erreichte.

SPI auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der SPI bislang ein Minus von 1,03 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, den Stand von 20 270,57 Punkten. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, wurde der SPI mit einer Bewertung von 20 015,46 Punkten gehandelt. Der SPI stand am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, bei 16 748,62 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 7,91 Prozent nach oben. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 20 636,94 Punkten. Bei 16 847,58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die Tops und Flops im SPI

Die Gewinner-Aktien im SPI sind derzeit Schlatter Industries (+ 12,99 Prozent auf 20,00 CHF), DocMorris (+ 9,36 Prozent auf 13,55 CHF), Peach Property Group (+ 3,89 Prozent auf 4,95 CHF), Bystronic (ex Conzzeta) (+ 3,88 Prozent auf 139,20 CHF) und SKAN (+ 3,85 Prozent auf 70,10 CHF). Die Verlierer im SPI sind hingegen EvoNext (-4,05 Prozent auf 2,13 CHF), lastminutecom (-4,04 Prozent auf 9,50 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-3,92 Prozent auf 49,00 CHF), Gurit (-3,67 Prozent auf 57,80 CHF) und Adecco SA (-3,03 Prozent auf 23,66 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 1 914 798 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI mit 309,701 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

SPI-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Die Curatis-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at