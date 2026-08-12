Schwacher Handel: SPI verbucht zum Handelsende Abschläge

Am Mittwoch gab der SPI via SIX zum Handelsschluss um 0,69 Prozent auf 20 370,95 Punkte nach. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,543 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,127 Prozent auf 20 485,90 Punkte an der Kurstafel, nach 20 511,96 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 20 339,51 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 20 485,90 Einheiten.

SPI auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den SPI bereits um 0,889 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, verzeichnete der SPI einen Stand von 20 023,15 Punkten. Der SPI wurde vor drei Monaten, am 12.05.2026, mit 18 582,49 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 12.08.2025, erreichte der SPI einen Stand von 16 595,35 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 11,67 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SPI bereits bei 20 636,94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 847,58 Zählern markiert.

SPI-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich aktuell ASMALLWORLD (+ 8,62 Prozent auf 0,63 CHF), Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 5,20 Prozent auf 6,88 CHF), IVF HARTMANN (+ 5,10 Prozent auf 134,00 CHF), Clariant (+ 3,88 Prozent auf 10,43 CHF) und ams-OSRAM (+ 3,80 Prozent auf 19,92 CHF). Flop-Aktien im SPI sind derweil BioVersys (-3,68 Prozent auf 26,20 CHF), Groupe Minoteries SA (-3,36 Prozent auf 230,00 CHF), Villars SA (-3,31 Prozent auf 585,00 CHF), EvoNext (-3,26 Prozent auf 2,08 CHF) und Richemont (-3,15 Prozent auf 193,70 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die Nestlé-Aktie aufweisen. 3 605 571 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SPI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 321,510 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

SPI-Fundamentalkennzahlen

Unter den SPI-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. In puncto Dividendenrendite ist die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at