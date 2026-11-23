Der SPI setzt am Montagmorgen nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Am Montag gibt der SPI um 09:09 Uhr via SIX um 0,04 Prozent auf 20 486,73 Punkte nach. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,591 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0,041 Prozent fester bei 20 502,84 Punkten in den Handel, nach 20 494,43 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SPI bei 20 502,94 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 20 486,73 Punkten.

So bewegt sich der SPI seit Jahresbeginn

Der SPI bewegte sich noch vor einem Monat, am 23.10.2026, bei 20 387,91 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wies am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, einen Wert von 20 317,78 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wies am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, einen Stand von 17 342,35 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 12,30 Prozent aufwärts. Bei 21 440,74 Punkten markierte der SPI bislang ein Jahreshoch. Bei 16 847,58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SPI

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen derzeit Addex Therapeutics (+ 9,24 Prozent auf 0,03 CHF), MindMaze Therapeutics (+ 8,99 Prozent auf 0,14 CHF), DOTTIKON ES (+ 5,14) Prozent auf 286,50 CHF), EvoNext (+ 3,57 Prozent auf 2,32 CHF) und BELIMO (+ 2,86 Prozent auf 756,00 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen derweil Adval Tech (-4,55 Prozent auf 42,00 CHF), Schlatter Industries (-4,41 Prozent auf 19,50 CHF), Julius Bär (-2,84 Prozent auf 63,52 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-2,71 Prozent auf 50,20 CHF) und Clariant (-2,42 Prozent auf 10,06 CHF) unter Druck.

SPI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 356 226 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SPI mit einer Marktkapitalisierung von 347,376 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der SPI-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Die Bellevue-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,20 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at