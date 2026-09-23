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WKN DE: A1C8PJ / ISIN: CH0118530366

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SPI im Blick 23.09.2026 12:27:17

Schwacher Handel: SPI zeigt sich am Mittwochmittag schwächer

Schwacher Handel: SPI zeigt sich am Mittwochmittag schwächer

Der SPI kommt am dritten Tag der Woche nicht vom Fleck.

Der SPI notiert im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,02 Prozent tiefer bei 19 800,27 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,451 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,285 Prozent fester bei 19 860,87 Punkten in den Mittwochshandel, nach 19 804,44 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SPI lag am Mittwoch bei 19 791,29 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 19 894,72 Punkten erreichte.

SPI-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der SPI bislang ein Plus von 0,762 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, verzeichnete der SPI einen Wert von 20 317,78 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.06.2026, lag der SPI bei 19 628,72 Punkten. Der SPI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 23.09.2025, bei 16 803,45 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 8,54 Prozent aufwärts. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 20 636,94 Punkten. Bei 16 847,58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SPI

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich aktuell ams-OSRAM (+ 8,74 Prozent auf 23,14 CHF), EFG International (+ 4,75 Prozent auf 16,32 CHF), Peach Property Group (+ 4,58 Prozent auf 4,91 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (+ 3,80 Prozent auf 11,48 CHF) und ASMALLWORLD (+ 3,70 Prozent auf 0,70 CHF). Flop-Aktien im SPI sind derweil GAM (-6,56 Prozent auf 0,07 CHF), Carlo Gavazzi (-5,72 Prozent auf 156,50 CHF), SHL Telemedicine (-5,61 Prozent auf 1,01 CHF), Schlatter Industries (-5,38 Prozent auf 17,60 CHF) und Perrot Duval SA (-4,35 Prozent auf 110,00 CHF).

Welche SPI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 2 387 964 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 316,247 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Die Curatis-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

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ams-OSRAM AG 25,10 10,57% ams-OSRAM AG
ASMALLWORLD AG 0,80 29,27% ASMALLWORLD AG
Barry Callebaut AG (N) 1 184,00 -2,47% Barry Callebaut AG (N)
Carlo Gavazzi Holding AG 173,00 -2,26% Carlo Gavazzi Holding AG
Curatis AG 19,00 -0,78% Curatis AG
EFG International AG 17,24 4,23% EFG International AG
EvoNext Holdings AG 2,28 5,56% EvoNext Holdings AG
GAM AG 0,08 7,14% GAM AG
Newron Pharmaceuticals S.p.A.Az. 11,95 1,70% Newron Pharmaceuticals S.p.A.Az.
Peach Property Group AG 5,21 5,04% Peach Property Group AG
Perrot Duval SA 112,00 -2,61% Perrot Duval SA
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 399,20 0,20% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
Schlatter Industries AG 18,50 -0,54% Schlatter Industries AG
SHL Telemedicine 1,07 -0,47% SHL Telemedicine
UBS 42,27 -2,13% UBS

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SPI 19 745,75 -0,30%

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