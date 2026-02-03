Schwacher Handel: SPI zeigt sich letztendlich leichter

Der SPI notierte im SIX-Handel zum Handelsende um 0,31 Prozent schwächer bei 18 426,53 Punkten. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,399 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,460 Prozent auf 18 569,47 Punkte an der Kurstafel, nach 18 484,47 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SPI betrug 18 602,74 Punkte, das Tagestief hingegen 18 351,86 Zähler.

Jahreshoch und Jahrestief des SPI

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.12.2025, wies der SPI 18 219,49 Punkte auf. Der SPI wies vor drei Monaten, am 03.11.2025, einen Wert von 16 982,87 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 03.02.2025, lag der SPI-Kurs bei 16 639,04 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 1,01 Prozent aufwärts. Der SPI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 642,83 Punkten. Bei 17 950,56 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

SPI-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im SPI zählen aktuell Highlight Event and Entertainment (+ 10,24 Prozent auf 7,00 CHF), COSMO Pharmaceuticals (+ 6,48 Prozent auf 124,80 CHF), Schlatter Industries (+ 5,95 Prozent auf 19,60 CHF), SHL Telemedicine (+ 4,27 Prozent auf 1,10 CHF) und lastminutecom (+ 3,55 Prozent auf 14,60 CHF). Die Verlierer im SPI sind derweil SoftwareONE (-8,42 Prozent auf 7,35 CHF), Temenos (-7,08 Prozent auf 64,30 CHF), Partners Group (-6,58 Prozent auf 977,60 CHF), Adecco SA (-6,47 Prozent auf 21,70 CHF) und MindMaze Therapeutics (-6,45 Prozent auf 1,13 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SPI auf

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 4 184 573 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SPI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 308,778 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der SPI-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Kudelski lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 79,95 Prozent.

Redaktion finanzen.at