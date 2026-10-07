Schwacher Handel: SPI zeigt sich mittags leichter

Der SPI sinkt im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,24 Prozent auf 19 515,23 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,412 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,265 Prozent auf 19 510,67 Punkte an der Kurstafel, nach 19 562,45 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 19 510,67 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 19 613,89 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SPI im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der SPI bislang einen Gewinn von 0,348 Prozent. Der SPI wurde vor einem Monat, am 07.09.2026, mit 20 066,71 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 07.07.2026, wies der SPI einen Stand von 20 202,92 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 07.10.2025, bewegte sich der SPI bei 17 263,63 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 6,98 Prozent. Der SPI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 20 636,94 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16 847,58 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen derzeit Xlife Sciences (+ 3,38 Prozent auf 9,80 CHF), Curatis (+ 3,15 Prozent auf 18,00 CHF), Montana Aerospace (+ 3,09 Prozent auf 23,35 CHF), Mikron (+ 2,60 Prozent auf 15,80 CHF) und DOTTIKON ES (+ 2,54 Prozent auf 262,00 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen derweil ASMALLWORLD (-7,14 Prozent auf 0,65 CHF), Comet (-4,21 Prozent auf 359,40 CHF), SHL Telemedicine (-3,85 Prozent auf 1,00 CHF), ams-OSRAM (-3,52 Prozent auf 24,10 CHF) und Idorsia (-3,36 Prozent auf 4,25 CHF) unter Druck.

Welche Aktien im SPI den größten Börsenwert aufweisen

Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 711 536 Aktien gehandelt. Im SPI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 304,828 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Titel im Blick

Die EvoNext-Aktie verzeichnet mit 0,36 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die Curatis-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at