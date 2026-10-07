Idorsia Aktie
WKN DE: A2DTEB / ISIN: CH0363463438
|SPI-Kursverlauf
|
07.10.2026 12:26:48
Schwacher Handel: SPI zeigt sich mittags leichter
Der SPI sinkt im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,24 Prozent auf 19 515,23 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,412 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,265 Prozent auf 19 510,67 Punkte an der Kurstafel, nach 19 562,45 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 19 510,67 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 19 613,89 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der SPI im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn verbucht der SPI bislang einen Gewinn von 0,348 Prozent. Der SPI wurde vor einem Monat, am 07.09.2026, mit 20 066,71 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 07.07.2026, wies der SPI einen Stand von 20 202,92 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 07.10.2025, bewegte sich der SPI bei 17 263,63 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 6,98 Prozent. Der SPI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 20 636,94 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16 847,58 Zählern.
Tops und Flops aktuell
Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen derzeit Xlife Sciences (+ 3,38 Prozent auf 9,80 CHF), Curatis (+ 3,15 Prozent auf 18,00 CHF), Montana Aerospace (+ 3,09 Prozent auf 23,35 CHF), Mikron (+ 2,60 Prozent auf 15,80 CHF) und DOTTIKON ES (+ 2,54 Prozent auf 262,00 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen derweil ASMALLWORLD (-7,14 Prozent auf 0,65 CHF), Comet (-4,21 Prozent auf 359,40 CHF), SHL Telemedicine (-3,85 Prozent auf 1,00 CHF), ams-OSRAM (-3,52 Prozent auf 24,10 CHF) und Idorsia (-3,36 Prozent auf 4,25 CHF) unter Druck.
Welche Aktien im SPI den größten Börsenwert aufweisen
Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 711 536 Aktien gehandelt. Im SPI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 304,828 Mrd. Euro den größten Anteil.
Fundamentalkennzahlen der SPI-Titel im Blick
Die EvoNext-Aktie verzeichnet mit 0,36 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die Curatis-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Idorsia AG
|
12:26
|Schwacher Handel: SPI zeigt sich mittags leichter (finanzen.at)
|
06.10.26
|Börse Zürich in Grün: SPI startet in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
30.09.26
|SPI-Handel aktuell: SPI sackt schlussendlich ab (finanzen.at)
|
29.09.26
|SPI-Titel Idorsia-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Idorsia von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
22.09.26
|SPI-Wert Idorsia-Aktie: So viel hätte eine Investition in Idorsia von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
16.09.26
|Zuversicht in Zürich: SPI legt zum Start des Mittwochshandels zu (finanzen.at)
|
15.09.26
|Schwacher Handel: SPI beendet den Dienstagshandel in der Verlustzone (finanzen.at)
|
15.09.26
|Schwacher Handel: SPI nachmittags in der Verlustzone (finanzen.at)
Analysen zu ams-OSRAM AG
|23.09.26
|ams-OSRAM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.05.26
|ams-OSRAM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.05.26
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|08.05.26
|ams-OSRAM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.05.26
|ams-OSRAM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|ams-OSRAM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.05.26
|ams-OSRAM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.05.26
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|08.05.26
|ams-OSRAM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.05.26
|ams-OSRAM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|ams-OSRAM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.05.26
|ams-OSRAM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.05.26
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|09.04.26
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|13.02.26
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|05.05.26
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.02.26
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.26
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.02.26
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.12.25
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.05.26
|ams-OSRAM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.05.26
|ams-OSRAM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.04.26
|ams-OSRAM Equal Weight
|Barclays Capital
|12.02.26
|ams-OSRAM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.02.26
|ams-OSRAM Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|ams-OSRAM AG
|25,90
|-1,52%
|ASMALLWORLD AG
|0,72
|10,85%
|Barry Callebaut AG (N)
|1 124,00
|1,08%
|Comet Holding AG
|385,40
|-3,46%
|Curatis AG
|18,55
|6,30%
|DOTTIKON ES HOLDING AG
|283,50
|4,42%
|EvoNext Holdings AG
|2,38
|2,59%
|Idorsia AG
|4,57
|-2,06%
|Mikron AG (Mikron Technology)
|15,75
|2,27%
|Montana Aerospace
|24,80
|5,08%
|Roche Holding AG (Inhaberaktie)
|395,00
|3,40%
|SHL Telemedicine
|1,00
|-3,85%
|UBS
|42,09
|-2,18%
|Xlife Sciences AG
|9,82
|3,59%
Indizes in diesem Artikel
|SPI
|19 504,03
|-0,30%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX tiefrot -- DAX rutscht ab -- Rote Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Mittwoch klar nach unten. Die Erholung am deutschen Aktienmarkt gerät derweil ins Stocken. Die US-Börsen geben am Mittwoch nach. An den Börsen in Asien wurden zur Wochenmitte Abschläge verzeichnet.