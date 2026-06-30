Schwacher Handel: SPI zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels leichter

Der SPI ging stabil aus dem Dienstagshandel.

Schlussendlich schloss der SPI den Dienstagshandel nahezu unverändert (minus 0,13 Prozent) bei 20 015,46 Punkten ab. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,478 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 20 090,77 Zählern und damit 0,248 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (20 040,99 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 20 141,92 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 19 963,12 Zählern.

So bewegt sich der SPI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, wurde der SPI mit 19 157,82 Punkten berechnet. Am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, verzeichnete der SPI einen Stand von 17 673,08 Punkten. Der SPI stand am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2025, bei 16 534,67 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 9,72 Prozent. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 20 141,92 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 847,58 Zählern erreicht.

Tops und Flops im SPI

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind derzeit INFICON (+ 4,35 Prozent auf 182,20 CHF), Accelleron Industries (+ 4,14 Prozent auf 83,00 CHF), Sensirion (+ 4,13 Prozent auf 80,70 CHF), IVF HARTMANN (+ 4,00 Prozent auf 130,00 CHF) und Comet (+ 3,97 Prozent auf 409,00 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind derweil EvoNext (-11,76 Prozent auf 2,40 CHF), Adval Tech (-9,42 Prozent auf 40,40 CHF), Addex Therapeutics (-8,60 Prozent auf 0,04 CHF), Logitech (-4,83 Prozent auf 75,74 CHF) und MindMaze Therapeutics (-4,53 Prozent auf 0,20 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 5 276 571 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 294,993 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Mitglieder

2026 präsentiert die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Mit 11,77 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at