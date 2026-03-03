Schwacher Handel: SPI zum Handelsende leichter

Schlussendlich tendierte der SPI im SIX-Handel 2,93 Prozent leichter bei 18 470,76 Punkten. Der Börsenwert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,551 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 18 767,60 Zählern und damit 1,37 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (19 027,83 Punkte).

Der SPI verzeichnete bei 18 387,48 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 18 767,60 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des SPI

Vor einem Monat, am 03.02.2026, verzeichnete der SPI einen Wert von 18 426,53 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.12.2025, lag der SPI-Kurs bei 17 676,79 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.03.2025, erreichte der SPI einen Stand von 17 352,68 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 1,25 Prozent. Das Jahreshoch des SPI liegt derzeit bei 19 309,93 Punkten. Bei 17 950,56 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im SPI

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen derzeit ASMALLWORLD (+ 11,67 Prozent auf 0,67 CHF), Evolva (+ 6,37 Prozent auf 0,97 CHF), BVZ (+ 3,88 Prozent auf 1 340,00 CHF), ALSO (+ 2,94 Prozent auf 168,00 CHF) und BioVersys (+ 2,46 Prozent auf 25,00 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind derweil Perrot Duval SA (-10,20 Prozent auf 44,00 CHF), Arbonia (-8,73 Prozent auf 4,39 CHF), GAM (-7,25 Prozent auf 0,12 CHF), Adval Tech (-6,95 Prozent auf 34,80 CHF) und LEM (-6,90 Prozent auf 297,00 CHF).

Welche SPI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 7 906 038 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 325,397 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Im Index verzeichnet die Kudelski-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 79,95 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at