SHL Telemedicine Aktie
WKN: 589969 / ISIN: IL0010855885
|SPI aktuell
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18.09.2026 17:58:51
Schwacher Handel: SPI zum Handelsende leichter
Am Freitag notierte der SPI via SIX letztendlich 0,91 Prozent leichter bei 19 514,97 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,409 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,237 Prozent auf 19 648,00 Punkte an der Kurstafel, nach 19 694,77 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 19 737,69 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 19 514,97 Punkten verzeichnete.
SPI-Entwicklung seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn verzeichnet der SPI bislang Verluste von 0,067 Prozent. Der SPI bewegte sich noch vor einem Monat, am 18.08.2026, bei 20 161,57 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.06.2026, lag der SPI noch bei 19 463,18 Punkten. Der SPI lag vor einem Jahr, am 18.09.2025, bei 16 750,21 Punkten.
Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 6,98 Prozent zu Buche. Bei 20 636,94 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SPI. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 847,58 Punkte.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI
Die stärksten Einzelwerte im SPI sind derzeit Curatis (+ 6,88 Prozent auf 20,20 CHF), Schlatter Industries (+ 6,82 Prozent auf 18,80 CHF), AEVIS VICTORIA SA (+ 6,76 Prozent auf 15,80 CHF), Molecular Partners (+ 6,46 Prozent auf 3,46 CHF) und Banque Cantonale du Jura SA (+ 5,44 Prozent auf 77,50 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen hingegen Rieter (-8,52 Prozent auf 2,26 CHF), MindMaze Therapeutics (-7,94 Prozent auf 0,15 CHF), SHL Telemedicine (-7,48 Prozent auf 0,99 CHF), Vetropack A (-5,04 Prozent auf 19,80 CHF) und Kuros (Kuros Biosciences) (-4,91 Prozent auf 16,46 CHF).
Welche Aktien im SPI das größte Handelsvolumen aufweisen
Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 24 983 289 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 310,784 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der SPI-Werte im Fokus
Die EvoNext-Aktie verzeichnet mit 0,36 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die Curatis-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu SHL Telemedicine
Aktien in diesem Artikel
|AEVIS VICTORIA SA
|15,00
|-3,54%
|Banque Cantonale du Jura SA
|77,50
|5,44%
|Barry Callebaut AG (N)
|1 174,00
|-0,76%
|Curatis AG
|20,20
|6,88%
|EvoNext Holdings AG
|2,18
|2,83%
|Kuros (Kuros Biosciences)
|17,62
|-3,40%
|MindMaze Therapeutics
|0,15
|-7,78%
|Molecular Partners AG
|3,50
|2,94%
|Rieter AG (N)
|2,37
|-9,20%
|Roche Holding AG (Inhaberaktie)
|386,40
|-0,46%
|Schlatter Industries AG
|18,80
|6,82%
|SHL Telemedicine
|0,99
|-7,48%
|UBS
|43,91
|-0,50%
|Vetropack Holding AG Act nom -A-
|21,00
|-2,78%
Indizes in diesem Artikel
|SPI
|19 514,97
|-0,91%
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