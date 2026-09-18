SHL Telemedicine Aktie

SHL Telemedicine für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 589969 / ISIN: IL0010855885

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
SPI aktuell 18.09.2026 17:58:51

Schwacher Handel: SPI zum Handelsende leichter

Schwacher Handel: SPI zum Handelsende leichter

Der SPI notierte letztendlich im negativen Bereich.

Am Freitag notierte der SPI via SIX letztendlich 0,91 Prozent leichter bei 19 514,97 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,409 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,237 Prozent auf 19 648,00 Punkte an der Kurstafel, nach 19 694,77 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 19 737,69 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 19 514,97 Punkten verzeichnete.

SPI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SPI bislang Verluste von 0,067 Prozent. Der SPI bewegte sich noch vor einem Monat, am 18.08.2026, bei 20 161,57 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.06.2026, lag der SPI noch bei 19 463,18 Punkten. Der SPI lag vor einem Jahr, am 18.09.2025, bei 16 750,21 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 6,98 Prozent zu Buche. Bei 20 636,94 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SPI. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 847,58 Punkte.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind derzeit Curatis (+ 6,88 Prozent auf 20,20 CHF), Schlatter Industries (+ 6,82 Prozent auf 18,80 CHF), AEVIS VICTORIA SA (+ 6,76 Prozent auf 15,80 CHF), Molecular Partners (+ 6,46 Prozent auf 3,46 CHF) und Banque Cantonale du Jura SA (+ 5,44 Prozent auf 77,50 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen hingegen Rieter (-8,52 Prozent auf 2,26 CHF), MindMaze Therapeutics (-7,94 Prozent auf 0,15 CHF), SHL Telemedicine (-7,48 Prozent auf 0,99 CHF), Vetropack A (-5,04 Prozent auf 19,80 CHF) und Kuros (Kuros Biosciences) (-4,91 Prozent auf 16,46 CHF).

Welche Aktien im SPI das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 24 983 289 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 310,784 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SPI-Werte im Fokus

Die EvoNext-Aktie verzeichnet mit 0,36 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die Curatis-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Dividenden der SPI-Unternehmen
Analysen zu SPI-Aktien

Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

Nachrichten zu SHL Telemedicine

mehr Nachrichten

Analysen zu SHL Telemedicine

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AEVIS VICTORIA SA 15,00 -3,54% AEVIS VICTORIA SA
Banque Cantonale du Jura SA 77,50 5,44% Banque Cantonale du Jura SA
Barry Callebaut AG (N) 1 174,00 -0,76% Barry Callebaut AG (N)
Curatis AG 20,20 6,88% Curatis AG
EvoNext Holdings AG 2,18 2,83% EvoNext Holdings AG
Kuros (Kuros Biosciences) 17,62 -3,40% Kuros (Kuros Biosciences)
MindMaze Therapeutics 0,15 -7,78% MindMaze Therapeutics
Molecular Partners AG 3,50 2,94% Molecular Partners AG
Rieter AG (N) 2,37 -9,20% Rieter AG (N)
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 386,40 -0,46% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
Schlatter Industries AG 18,80 6,82% Schlatter Industries AG
SHL Telemedicine 0,99 -7,48% SHL Telemedicine
UBS 43,91 -0,50% UBS
Vetropack Holding AG Act nom -A- 21,00 -2,78% Vetropack Holding AG Act nom -A-

Indizes in diesem Artikel

SPI 19 514,97 -0,91%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10:13 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10:05 KW 38: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.09.26 KW 38: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
13.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 37: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 37

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen mit deutlichen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen beenden Handel zum Wochenschluss uneins -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag deutlich nach. Die Wall Street beendete den Handel uneins. Vor dem Wochenende behaupteten sich die Märkte in Fernost erneut.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen