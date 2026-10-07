UniCredit Aktie

UniCredit für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DJV6 / ISIN: IT0005239360

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index im Blick 07.10.2026 15:58:43

Schwacher Handel: STOXX 50 am Nachmittag in Rot

Schwacher Handel: STOXX 50 am Nachmittag in Rot

Der STOXX 50 zeigt sich aktuell im Minus.

Um 15:42 Uhr bewegt sich der STOXX 50 im STOXX-Handel 1,04 Prozent tiefer bei 5 279,65 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,111 Prozent auf 5 328,96 Punkte an der Kurstafel, nach 5 334,87 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des STOXX 50 lag heute bei 5 277,14 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 328,96 Punkten erreichte.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der STOXX 50 bislang einen Verlust von 0,806 Prozent. Der STOXX 50 stand noch vor einem Monat, am 07.09.2026, bei 5 432,97 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.07.2026, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 5 421,43 Punkten. Der STOXX 50 lag vor einem Jahr, am 07.10.2025, bei 4 749,70 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 6,51 Prozent aufwärts. Der STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 572,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Zählern markiert.

Top- und Flop-Aktien im STOXX 50

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell Roche (+ 1,72 Prozent auf 355,80 CHF), Novartis (+ 1,66 Prozent auf 119,12 CHF), Deutsche Telekom (+ 1,63 Prozent auf 26,84 EUR), BAT (+ 1,43 Prozent auf 40,56 GBP) und BP (+ 1,28 Prozent auf 5,68 GBP). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind derweil Intesa Sanpaolo (-4,38 Prozent auf 6,22 EUR), HSBC (-3,98 Prozent auf 14,14 GBP), UniCredit (-3,95 Prozent auf 77,51 EUR), Siemens Energy (-3,70 Prozent auf 141,98 EUR) und UBS (-3,57 Prozent auf 39,12 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im STOXX 50

Die Barclays-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 11 021 955 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 638,329 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Werte

Im STOXX 50 verzeichnet die BP-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,92 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zu allen Marktberichten
Alle STOXX 50-Werte im Überblick
Tops und Flops im STOXX 50

Bildquelle: nito / Shutterstock.com

Nachrichten zu UniCredit S.p.A.

mehr Nachrichten

Analysen zu UniCredit S.p.A.

mehr Analysen
02.10.26 UniCredit Sector Perform RBC Capital Markets
01.10.26 UniCredit Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.09.26 UniCredit Hold Deutsche Bank AG
16.09.26 UniCredit Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.09.26 UniCredit Sector Perform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ASML NV 1 595,40 -1,02% ASML NV
Barclays plc 5,00 -2,57% Barclays plc
BAT PLC (British American Tobacco) 48,50 0,79% BAT PLC (British American Tobacco)
BP plc (British Petrol) 6,76 1,99% BP plc (British Petrol)
Deutsche Telekom AG 26,90 -0,19% Deutsche Telekom AG
HSBC Holdings plc 16,25 -2,74% HSBC Holdings plc
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,07 -3,13% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Novartis AG 127,12 -0,52% Novartis AG
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 379,30 -1,64% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Siemens Energy AG 142,12 -1,10% Siemens Energy AG
UBS 41,86 -1,09% UBS
UniCredit S.p.A. 75,38 -3,17% UniCredit S.p.A.

Indizes in diesem Artikel

STOXX 50 5 247,47 -0,87%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 40
04.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 40: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.10.26 KW 40: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03.10.26 September 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Ölpreise und Renditen belasten Börsen: ATX und DAX klar im Minus -- Asiens Börsen gehen schwächer aus dem Handel
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt geben im Donnerstagshandel deutlich ab. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen