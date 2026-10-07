UniCredit Aktie
WKN DE: A2DJV6 / ISIN: IT0005239360
|Index im Blick
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07.10.2026 15:58:43
Schwacher Handel: STOXX 50 am Nachmittag in Rot
Um 15:42 Uhr bewegt sich der STOXX 50 im STOXX-Handel 1,04 Prozent tiefer bei 5 279,65 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,111 Prozent auf 5 328,96 Punkte an der Kurstafel, nach 5 334,87 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des STOXX 50 lag heute bei 5 277,14 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 328,96 Punkten erreichte.
STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht verbucht der STOXX 50 bislang einen Verlust von 0,806 Prozent. Der STOXX 50 stand noch vor einem Monat, am 07.09.2026, bei 5 432,97 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.07.2026, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 5 421,43 Punkten. Der STOXX 50 lag vor einem Jahr, am 07.10.2025, bei 4 749,70 Punkten.
Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 6,51 Prozent aufwärts. Der STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 572,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Zählern markiert.
Top- und Flop-Aktien im STOXX 50
Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell Roche (+ 1,72 Prozent auf 355,80 CHF), Novartis (+ 1,66 Prozent auf 119,12 CHF), Deutsche Telekom (+ 1,63 Prozent auf 26,84 EUR), BAT (+ 1,43 Prozent auf 40,56 GBP) und BP (+ 1,28 Prozent auf 5,68 GBP). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind derweil Intesa Sanpaolo (-4,38 Prozent auf 6,22 EUR), HSBC (-3,98 Prozent auf 14,14 GBP), UniCredit (-3,95 Prozent auf 77,51 EUR), Siemens Energy (-3,70 Prozent auf 141,98 EUR) und UBS (-3,57 Prozent auf 39,12 CHF).
Die meistgehandelten Aktien im STOXX 50
Die Barclays-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 11 021 955 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 638,329 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.
Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Werte
Im STOXX 50 verzeichnet die BP-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,92 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
Redaktion finanzen.at
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|02.10.26
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|16.09.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.09.26
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.10.26
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|16.09.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.09.26
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|UniCredit Kaufen
|DZ BANK
|02.10.26
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.09.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|21.04.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|ASML NV
|1 595,40
|-1,02%
|Barclays plc
|5,00
|-2,57%
|BAT PLC (British American Tobacco)
|48,50
|0,79%
|BP plc (British Petrol)
|6,76
|1,99%
|Deutsche Telekom AG
|26,90
|-0,19%
|HSBC Holdings plc
|16,25
|-2,74%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|6,07
|-3,13%
|Novartis AG
|127,12
|-0,52%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|379,30
|-1,64%
|Siemens Energy AG
|142,12
|-1,10%
|UBS
|41,86
|-1,09%
|UniCredit S.p.A.
|75,38
|-3,17%
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|5 247,47
|-0,87%