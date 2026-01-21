Schwacher Handel: STOXX 50 beendet die Sitzung im Minus

Zum Handelsschluss zogen sich die Börsianer in Europa zurück.

Der STOXX 50 tendierte im STOXX-Handel zum Handelsende um 0,29 Prozent schwächer bei 5 013,24 Punkten. In den Mittwochshandel ging der STOXX 50 0,035 Prozent schwächer bei 5 026,12 Punkten, nach 5 027,87 Punkten am Vortag.

Bei 5 026,58 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 4 975,55 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der STOXX 50 bislang einen Verlust von 1,61 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 stand am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, bei 4 883,02 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.10.2025, wies der STOXX 50 einen Stand von 4 792,61 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 21.01.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 482,26 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 1,13 Prozent. 5 146,25 Punkte markierten den Höchststand des STOXX 50 im laufenden Jahr. Das Jahrestief steht hingegen bei 4 913,95 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell Rio Tinto (+ 5,18 Prozent auf 66,41 GBP), Diageo (+ 2,55 Prozent auf 16,72 GBP), BP (+ 1,73 Prozent auf 4,45 GBP), UBS (+ 1,08 Prozent auf 37,42 CHF) und Richemont (+ 0,61 Prozent auf 157,00 CHF). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind hingegen Novo Nordisk (-4,02 Prozent auf 373,85 DKK), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-3,13 Prozent auf 507,20 EUR), Rheinmetall (-2,91 Prozent auf 1 853,50 EUR), Zurich Insurance (-2,36 Prozent auf 555,00 CHF) und London Stock Exchange (LSE) (-2,20 Prozent auf 87,82 GBP).

Welche Aktien im STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 20 573 237 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie nimmt im STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 434,268 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,49 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,36 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at