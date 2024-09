Schwacher Handel: STOXX 50 fällt am Dienstagmittag zurück

Am Dienstag fällt der STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX um 0,19 Prozent auf 4 382,28 Punkte zurück. In den Dienstagshandel ging der STOXX 50 0,019 Prozent stärker bei 4 391,45 Punkten, nach 4 390,61 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der STOXX 50 bei 4 394,93 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 4 371,66 Punkten.

STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.08.2024, wurde der STOXX 50 mit 4 351,03 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 10.06.2024, wies der STOXX 50 einen Stand von 4 558,34 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 stand am vorherigen Handelstag, dem 08.09.2023, bei 3 959,24 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 7,09 Prozent. 4 584,77 Punkte markierten den Höchststand des STOXX 50 im laufenden Jahr. Das Jahrestief steht hingegen bei 4 010,21 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind derzeit DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,82 Prozent auf 39,71 EUR), Enel (+ 1,22 Prozent auf 7,12 EUR), Roche (+ 0,60 Prozent auf 268,80 CHF), Airbus SE (ex EADS) (+ 0,51 Prozent auf 130,50 EUR) und SAP SE (+ 0,42 Prozent auf 193,38 EUR). Schwächer notieren im STOXX 50 hingegen AstraZeneca (-4,80 Prozent auf 121,02 GBP), Deutsche Telekom (-0,84 Prozent auf 26,01 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,74 Prozent auf 57,81 EUR), BASF (-0,68 Prozent auf 43,29 EUR) und Novartis (-0,56 Prozent auf 99,04 CHF).

STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 5 844 381 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 524,619 Mrd. Euro weist die Novo Nordisk-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Werte

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten inne. Mit 9,73 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at