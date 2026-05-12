Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026
|Kursentwicklung
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12.05.2026 17:59:02
Schwacher Handel: STOXX 50 fällt zum Ende des Dienstagshandels
Der STOXX 50 notierte im STOXX-Handel zum Handelsschluss um 0,85 Prozent schwächer bei 5 031,84 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,734 Prozent auf 5 037,58 Punkte an der Kurstafel, nach 5 074,85 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 5 009,89 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 053,57 Punkten lag.
STOXX 50 seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, bei 5 108,16 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.02.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 5 152,53 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.05.2025, lag der STOXX 50 noch bei 4 517,26 Punkten.
Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 1,51 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 5 315,22 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 674,85 Zähler.
STOXX 50-Gewinner und -Verlierer
Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell BAT (+ 5,82 Prozent auf 46,34 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 3,64 Prozent auf 93,48 GBP), GSK (+ 2,55 Prozent auf 18,92 GBP), Unilever (+ 2,20 Prozent auf 42,76 GBP) und Novartis (+ 1,93 Prozent auf 115,90 CHF). Schwächer notieren im STOXX 50 derweil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-6,09 Prozent auf 468,90 EUR), Siemens Energy (-5,05 Prozent auf 169,48 EUR), Rolls-Royce (-2,98 Prozent auf 11,91 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (-2,87 Prozent auf 81,16 CHF) und Rheinmetall (-1,99 Prozent auf 1 162,00 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im STOXX 50
Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 32 709 719 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 508,520 Mrd. Euro die dominierende Aktie im STOXX 50.
KGV und Dividende der STOXX 50-Mitglieder
Die BNP Paribas-Aktie weist mit 7,86 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Unter den Aktien im Index zeigt die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,50 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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