Schwacher Handel: STOXX 50 gibt am Dienstagnachmittag nach

Um 15:42 Uhr fällt der STOXX 50 im STOXX-Handel um 1,15 Prozent auf 5 004,29 Punkte. Zuvor ging der STOXX 50 0,215 Prozent tiefer bei 5 051,45 Punkten in den Handel, nach 5 062,34 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 4 984,25 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 5 051,45 Punkten.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 4 883,02 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 20.10.2025, den Wert von 4 792,48 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.01.2025, lag der STOXX 50-Kurs bei 4 464,85 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 0,951 Prozent zu Buche. Bei 5 146,25 Punkten schaffte es der STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 913,95 Zähler.

Heutige Tops und Flops im STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich aktuell Diageo (+ 0,58 Prozent auf 16,35 GBP), Rolls-Royce (+ 0,20 Prozent auf 12,70 GBP), BP (-0,19 Prozent auf 4,37 GBP), Rheinmetall (-0,34 Prozent auf 1 913,50 EUR) und UniCredit (-0,39 Prozent auf 70,91 EUR). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen hingegen AstraZeneca (-4,03 Prozent auf 133,30 GBP), BAT (-3,66 Prozent auf 42,13 GBP), Deutsche Telekom (-2,79 Prozent auf 26,81 EUR), Intesa Sanpaolo (-2,46 Prozent auf 5,75 EUR) und Nestlé (-2,22 Prozent auf 73,03 CHF).

Die teuersten STOXX 50-Konzerne

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 6 189 161 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 mit 452,408 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7,50 zu Buche schlagen. Im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie mit 7,18 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

