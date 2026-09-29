Roche Aktie
WKN DE: A424UK / ISIN: CH1499059983
|STOXX 50-Performance im Blick
|
29.09.2026 17:58:48
Schwacher Handel: STOXX 50 gibt letztendlich nach
Am Dienstag ging der STOXX 50 nahezu unverändert (minus 0,01 Prozent) bei 5 357,40 Punkten aus dem Handel. Zuvor ging der STOXX 50 0,018 Prozent höher bei 5 358,87 Punkten in den Dienstagshandel, nach 5 357,91 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des STOXX 50 betrug 5 405,39 Punkte, das Tagestief hingegen 5 355,54 Zähler.
So entwickelt sich der STOXX 50 auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, wurde der STOXX 50 mit 5 476,04 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 29.06.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 5 360,10 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.09.2025, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 4 609,71 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8,07 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 572,96 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 4 674,85 Zählern.
STOXX 50-Tops und -Flops
Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit Siemens Energy (+ 3,51 Prozent auf 145,82 EUR), Richemont (+ 2,50 Prozent auf 176,55 CHF), Siemens (+ 1,27 Prozent auf 282,00 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,25 Prozent auf 80,78 CHF) und SAP SE (+ 0,71 Prozent auf 185,32 EUR). Die Verlierer im STOXX 50 sind hingegen BP (-2,27 Prozent auf 5,51 GBP), BAT (-1,87 Prozent auf 41,44 GBP), Roche (-1,72 Prozent auf 349,30 CHF), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1,66 Prozent auf 35,94 GBP) und Airbus SE (-1,35 Prozent auf 190,58 EUR).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf
Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 21 474 857 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 586,837 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6,45 zu Buche schlagen. Mit 6,62 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|
29.09.26
|Schwacher Handel: STOXX 50 gibt letztendlich nach (finanzen.at)
|
29.09.26
|SIX-Handel: SLI notiert letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
29.09.26
|Schwacher Handel: SMI schließt in der Verlustzone (finanzen.at)
|
29.09.26
|Freundlicher Handel: Gewinne im SLI (finanzen.at)
|
29.09.26
|Freundlicher Handel: SMI präsentiert sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
29.09.26
|Gewinne in Zürich: SMI mittags fester (finanzen.at)
|
29.09.26
|Gute Stimmung in Zürich: SLI am Dienstagmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
29.09.26
|Dienstagshandel in Zürich: SMI zum Start des Dienstagshandels mit Kursplus (finanzen.at)
Analysen zu Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|12.03.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|12.03.26
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|12.03.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.03.26
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.03.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|12.03.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|12.03.26
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|12.03.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.03.26
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.03.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|12.03.26
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|09.03.26
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|09.03.26
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|06.03.26
|Roche Buy
|UBS AG
|10.02.26
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|09.03.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|16.02.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.02.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.01.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.03.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|12.03.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.03.26
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.03.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|09.03.26
|Roche Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|85,70
|1,20%
|Airbus SE
|190,70
|-1,51%
|ASML NV
|1 611,80
|3,55%
|BAT PLC (British American Tobacco)
|48,42
|-2,00%
|BP plc (British Petrol)
|6,43
|-0,96%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|6,76
|0,09%
|Novartis AG
|127,98
|-1,01%
|Richemont
|186,75
|2,16%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|368,85
|-1,73%
|SAP SE
|185,18
|0,90%
|Shell (ex Royal Dutch Shell)
|41,91
|-1,30%
|Siemens AG
|282,15
|0,75%
|Siemens Energy AG
|145,82
|2,73%
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|5 359,46
|0,03%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließlich tief im Minus -- DAX letztlich wenig verändert -- US-Börsen schließen tiefer -- Börsen in Asien schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich tiefer. Am deutschen Aktienmarkt war ein knappes Plus zu sehen. Die US-Börsen zeigten sich am Dienstag schwächer. Anleger in Asien waren mehrheitlich in Verkauflaune.