Roche Aktie

Roche für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A424UK / ISIN: CH1499059983

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
STOXX 50-Performance im Blick 29.09.2026 17:58:48

Schwacher Handel: STOXX 50 gibt letztendlich nach

Schwacher Handel: STOXX 50 gibt letztendlich nach

Der STOXX 50 wagte sich am Dienstag nicht aus der Reserve.

Am Dienstag ging der STOXX 50 nahezu unverändert (minus 0,01 Prozent) bei 5 357,40 Punkten aus dem Handel. Zuvor ging der STOXX 50 0,018 Prozent höher bei 5 358,87 Punkten in den Dienstagshandel, nach 5 357,91 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des STOXX 50 betrug 5 405,39 Punkte, das Tagestief hingegen 5 355,54 Zähler.

So entwickelt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, wurde der STOXX 50 mit 5 476,04 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 29.06.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 5 360,10 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.09.2025, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 4 609,71 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8,07 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 572,96 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 4 674,85 Zählern.

STOXX 50-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit Siemens Energy (+ 3,51 Prozent auf 145,82 EUR), Richemont (+ 2,50 Prozent auf 176,55 CHF), Siemens (+ 1,27 Prozent auf 282,00 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,25 Prozent auf 80,78 CHF) und SAP SE (+ 0,71 Prozent auf 185,32 EUR). Die Verlierer im STOXX 50 sind hingegen BP (-2,27 Prozent auf 5,51 GBP), BAT (-1,87 Prozent auf 41,44 GBP), Roche (-1,72 Prozent auf 349,30 CHF), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1,66 Prozent auf 35,94 GBP) und Airbus SE (-1,35 Prozent auf 190,58 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 21 474 857 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 586,837 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6,45 zu Buche schlagen. Mit 6,62 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle STOXX 50-Werte im Überblick
Zu allen Marktberichten
Tops und Flops im STOXX 50

Bildquelle: nito / Shutterstock.com

Nachrichten zu Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein

mehr Nachrichten

Analysen zu Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein

mehr Analysen
12.03.26 Roche Hold Deutsche Bank AG
12.03.26 Roche Overweight Barclays Capital
12.03.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.03.26 Roche Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.03.26 Roche Hold Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 85,70 1,20% ABB (Asea Brown Boveri)
Airbus SE 190,70 -1,51% Airbus SE
ASML NV 1 611,80 3,55% ASML NV
BAT PLC (British American Tobacco) 48,42 -2,00% BAT PLC (British American Tobacco)
BP plc (British Petrol) 6,43 -0,96% BP plc (British Petrol)
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,76 0,09% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Novartis AG 127,98 -1,01% Novartis AG
Richemont 186,75 2,16% Richemont
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 368,85 -1,73% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
SAP SE 185,18 0,90% SAP SE
Shell (ex Royal Dutch Shell) 41,91 -1,30% Shell (ex Royal Dutch Shell)
Siemens AG 282,15 0,75% Siemens AG
Siemens Energy AG 145,82 2,73% Siemens Energy AG

Indizes in diesem Artikel

STOXX 50 5 359,46 0,03%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

27.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 39
27.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 39: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
26.09.26 KW 39: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
25.09.26 KW 39: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schließlich tief im Minus -- DAX letztlich wenig verändert -- US-Börsen schließen tiefer -- Börsen in Asien schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich tiefer. Am deutschen Aktienmarkt war ein knappes Plus zu sehen. Die US-Börsen zeigten sich am Dienstag schwächer. Anleger in Asien waren mehrheitlich in Verkauflaune.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen