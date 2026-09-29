Schwacher Handel: STOXX 50 gibt letztendlich nach

Der STOXX 50 wagte sich am Dienstag nicht aus der Reserve.

Am Dienstag ging der STOXX 50 nahezu unverändert (minus 0,01 Prozent) bei 5 357,40 Punkten aus dem Handel. Zuvor ging der STOXX 50 0,018 Prozent höher bei 5 358,87 Punkten in den Dienstagshandel, nach 5 357,91 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des STOXX 50 betrug 5 405,39 Punkte, das Tagestief hingegen 5 355,54 Zähler.

So entwickelt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, wurde der STOXX 50 mit 5 476,04 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 29.06.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 5 360,10 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.09.2025, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 4 609,71 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8,07 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 572,96 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 4 674,85 Zählern.

STOXX 50-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit Siemens Energy (+ 3,51 Prozent auf 145,82 EUR), Richemont (+ 2,50 Prozent auf 176,55 CHF), Siemens (+ 1,27 Prozent auf 282,00 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,25 Prozent auf 80,78 CHF) und SAP SE (+ 0,71 Prozent auf 185,32 EUR). Die Verlierer im STOXX 50 sind hingegen BP (-2,27 Prozent auf 5,51 GBP), BAT (-1,87 Prozent auf 41,44 GBP), Roche (-1,72 Prozent auf 349,30 CHF), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1,66 Prozent auf 35,94 GBP) und Airbus SE (-1,35 Prozent auf 190,58 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 21 474 857 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 586,837 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6,45 zu Buche schlagen. Mit 6,62 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at