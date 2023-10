Schwacher Handel: STOXX 50 gibt zum Start nach

Das macht das Börsenbarometer in Europa morgens.

Um 09:12 Uhr sinkt der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,05 Prozent auf 3 886,99 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,013 Prozent auf 3 889,24 Punkte an der Kurstafel, nach 3 888,74 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 3 886,99 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 3 895,35 Einheiten.

So bewegt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.09.2023, wies der STOXX 50 einen Wert von 3 959,24 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 07.07.2023, bei 3 855,63 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.10.2022, bewegte sich der STOXX 50 bei 3 378,48 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2023 kletterte der Index bereits um 5,46 Prozent. Das Jahreshoch des STOXX 50 beträgt derzeit 4 089,95 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 658,90 Punkte.

Top- und Flop-Aktien im STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich aktuell BP (+ 2,02 Prozent auf 5,16 GBP), National Grid (+ 1,13 Prozent auf 9,46 GBP), Deutsche Telekom (+ 0,72 Prozent auf 20,24 EUR), GSK (+ 0,71 Prozent auf 15,10 GBP) und Nestlé (+ 0,56 Prozent auf 100,86 CHF). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind hingegen BASF (-2,40 Prozent auf 40,82 EUR), Rio Tinto (-2,22 Prozent auf 48,97 GBP), Richemont (-1,59 Prozent auf 111,10 CHF), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,19 Prozent auf 38,60 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,17 Prozent auf 63,10 EUR).

Welche Aktien im STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 1 346 900 Aktien gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie weist im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 386,984 Mrd. Euro.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen

Unter den STOXX 50-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit 4,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Glencore-Aktie zeigt 2023 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10,12 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at