Schwacher Handel: STOXX 50 legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein

Zum Handelsende legten Anleger in Europa eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Am Montag beendete der STOXX 50 den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,12 Prozent) bei 5 368,50 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0,412 Prozent schwächer bei 5 352,69 Punkten, nach 5 374,81 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 5 378,54 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5 348,26 Punkten lag.

STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 5 287,92 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 13.04.2026, den Stand von 5 096,84 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 519,43 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 8,30 Prozent zu Buche. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 5 489,89 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4 674,85 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen derzeit BP (+ 4,63 Prozent auf 5,05 GBP), RELX (+ 2,52 Prozent auf 24,78 GBP), Deutsche Telekom (+ 2,37) Prozent auf 26,74 EUR), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 2,32 Prozent auf 31,09 GBP) und SAP SE (+ 2,28 Prozent auf 140,72 EUR). Die Verlierer im STOXX 50 sind hingegen BAT (-1,82 Prozent auf 43,81 GBP), Roche (-1,75 Prozent auf 330,70 CHF), AstraZeneca (-1,75 Prozent auf 126,10 GBP), Rolls-Royce (-1,60 Prozent auf 14,15 GBP) und Rheinmetall (-1,29 Prozent auf 979,20 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im STOXX 50

Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 29 886 825 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 604,721 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte

Im STOXX 50 hat die BP-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index verzeichnet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,06 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at