RELX Aktie
WKN DE: A0M95J / ISIN: GB00B2B0DG97
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13.07.2026 17:59:23
Schwacher Handel: STOXX 50 legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein
Am Montag beendete der STOXX 50 den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,12 Prozent) bei 5 368,50 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0,412 Prozent schwächer bei 5 352,69 Punkten, nach 5 374,81 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 5 378,54 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5 348,26 Punkten lag.
STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 5 287,92 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 13.04.2026, den Stand von 5 096,84 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 519,43 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 8,30 Prozent zu Buche. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 5 489,89 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4 674,85 Zählern.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50
Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen derzeit BP (+ 4,63 Prozent auf 5,05 GBP), RELX (+ 2,52 Prozent auf 24,78 GBP), Deutsche Telekom (+ 2,37) Prozent auf 26,74 EUR), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 2,32 Prozent auf 31,09 GBP) und SAP SE (+ 2,28 Prozent auf 140,72 EUR). Die Verlierer im STOXX 50 sind hingegen BAT (-1,82 Prozent auf 43,81 GBP), Roche (-1,75 Prozent auf 330,70 CHF), AstraZeneca (-1,75 Prozent auf 126,10 GBP), Rolls-Royce (-1,60 Prozent auf 14,15 GBP) und Rheinmetall (-1,29 Prozent auf 979,20 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im STOXX 50
Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 29 886 825 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 604,721 Mrd. Euro heraus.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte
Im STOXX 50 hat die BP-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index verzeichnet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,06 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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