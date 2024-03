Schwacher Handel: STOXX 50 legt zum Start des Dienstagshandels den Rückwärtsgang ein

Am Dienstag geht es im STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX um 0,14 Prozent auf 4 399,17 Punkte nach unten. In den Handel ging der STOXX 50 0,056 Prozent tiefer bei 4 402,73 Punkten, nach 4 405,19 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 4 398,13 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4 402,73 Punkten verzeichnete.

STOXX 50 auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 26.02.2024, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 4 291,72 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, notierte der STOXX 50 bei 4 078,15 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 24.03.2023, bei 3 801,29 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 7,51 Prozent. Aktuell liegt der STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 4 420,04 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 010,21 Zähler.

Tops und Flops im STOXX 50 aktuell

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind aktuell Enel (+ 0,94 Prozent auf 6,12 EUR), UniCredit (+ 0,93 Prozent auf 34,38 EUR), Roche (+ 0,51 Prozent auf 226,65 CHF), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,50 Prozent auf 438,80 EUR) und UBS (+ 0,42 Prozent auf 28,47 CHF). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen derweil Rio Tinto (-1,22 Prozent auf 49,52 GBP), Glencore (-0,74 Prozent auf 4,20 GBP), Reckitt Benckiser (-0,70 Prozent auf 42,66 GBP), BAT (-0,69 Prozent auf 23,59 GBP) und Richemont (-0,59 Prozent auf 133,95 CHF).

STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im STOXX 50 ist die Glencore-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 685 441 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 hat die Novo Nordisk-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 530,308 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Aktien im Blick

In diesem Jahr hat die HSBC-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Mit 10,45 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der HSBC-Aktie an.

Redaktion finanzen.at