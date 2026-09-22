Schwacher Handel: STOXX 50 legt zum Start des Dienstagshandels den Rückwärtsgang ein

Der STOXX 50 gibt seine Gewinne vom Vortag am zweiten Tag der Woche wieder ab.

Der STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,01 Prozent schwächer bei 5 364,39 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,151 Prozent stärker bei 5 373,27 Punkten in den Dienstagshandel, nach 5 365,18 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 362,52 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 377,88 Zählern.

STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, einen Stand von 5 489,17 Punkten auf. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 22.06.2026, einen Stand von 5 353,11 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.09.2025, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 595,59 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 8,21 Prozent zu. 5 572,96 Punkte markierten den Höchststand des STOXX 50 im laufenden Jahr. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 674,85 Zählern.

STOXX 50-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell BAT (+ 1,32 Prozent auf 42,21 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,19 Prozent auf 83,12 CHF), AstraZeneca (+ 0,67 Prozent auf 126,44 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0,49 Prozent auf 35,06 GBP) und Richemont (+ 0,44 Prozent auf 169,90 CHF). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Allianz (-1,75 Prozent auf 437,30 EUR), Zurich Insurance (-1,16 Prozent auf 594,40 CHF), Rolls-Royce (-0,77 Prozent auf 14,93 GBP), Intesa Sanpaolo (-0,66 Prozent auf 6,75 EUR) und UBS (-0,62 Prozent auf 41,49 CHF).

Welche Aktien im STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 1 347 733 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 557,314 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Aktien im Fokus

Unter den STOXX 50-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 6,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 6,60 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at