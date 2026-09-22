ABB Aktie
WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
|Kursentwicklung im Fokus
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22.09.2026 09:28:53
Schwacher Handel: STOXX 50 legt zum Start des Dienstagshandels den Rückwärtsgang ein
Der STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,01 Prozent schwächer bei 5 364,39 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,151 Prozent stärker bei 5 373,27 Punkten in den Dienstagshandel, nach 5 365,18 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 362,52 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 377,88 Zählern.
STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, einen Stand von 5 489,17 Punkten auf. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 22.06.2026, einen Stand von 5 353,11 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.09.2025, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 595,59 Punkten auf.
Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 8,21 Prozent zu. 5 572,96 Punkte markierten den Höchststand des STOXX 50 im laufenden Jahr. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 674,85 Zählern.
STOXX 50-Tops und -Flops
Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell BAT (+ 1,32 Prozent auf 42,21 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,19 Prozent auf 83,12 CHF), AstraZeneca (+ 0,67 Prozent auf 126,44 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0,49 Prozent auf 35,06 GBP) und Richemont (+ 0,44 Prozent auf 169,90 CHF). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Allianz (-1,75 Prozent auf 437,30 EUR), Zurich Insurance (-1,16 Prozent auf 594,40 CHF), Rolls-Royce (-0,77 Prozent auf 14,93 GBP), Intesa Sanpaolo (-0,66 Prozent auf 6,75 EUR) und UBS (-0,62 Prozent auf 41,49 CHF).
Welche Aktien im STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen
Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 1 347 733 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 557,314 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Aktien im Fokus
Unter den STOXX 50-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 6,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 6,60 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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