Schwacher Handel: STOXX 50 liegt am Freitagmittag im Minus

Wenig Veränderung ist derzeit in Europa zu beobachten.

Am Freitag sinkt der STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX um 0,15 Prozent auf 5 064,97 Punkte. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,005 Prozent auf 5 072,60 Punkte an der Kurstafel, nach 5 072,37 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des STOXX 50 lag heute bei 5 062,59 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 072,60 Punkten erreichte.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den STOXX 50 bereits um 0,216 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 01.04.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 977,72 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.01.2026, lag der STOXX 50-Kurs bei 5 084,12 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 01.05.2025, den Wert von 4 397,53 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 2,17 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 5 315,22 Punkten. Bei 4 674,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Tops und Flops im STOXX 50

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind aktuell Unilever (+ 1,29 Prozent auf 43,53 GBP), RELX (+ 0,30 Prozent auf 26,90 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0,09 Prozent auf 33,29 GBP), BP (-0,14 Prozent auf 5,83 GBP) und London Stock Exchange (LSE) (-0,25 Prozent auf 95,26 GBP). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen hingegen AstraZeneca (-2,49 Prozent auf 136,00 GBP), GSK (-1,09 Prozent auf 19,08 GBP), BAT (-0,95 Prozent auf 42,82 GBP), Rolls-Royce (-0,85 Prozent auf 11,72 GBP) und National Grid (-0,73 Prozent auf 13,03 GBP).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Rolls-Royce-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 2 262 700 Aktien gehandelt. Mit 459,649 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel im Fokus

Im STOXX 50 hat die BNP Paribas-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,50 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at