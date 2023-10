Schwacher Handel: STOXX 50 mittags in der Verlustzone

Der STOXX 50 verliert am Mittag an Wert.

Um 12:11 Uhr verliert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,76 Prozent auf 3 843,69 Punkte. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Abschlag von 0,208 Prozent auf 3 865,05 Punkte an der Kurstafel, nach 3 873,11 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des STOXX 50 lag heute bei 3 865,05 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 835,94 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der STOXX 50 bislang ein Minus von 2,60 Prozent. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Monat, am 20.09.2023, den Wert von 4 007,10 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.07.2023, lag der STOXX 50-Kurs bei 3 975,26 Punkten. Der STOXX 50 lag noch vor einem Jahr, am 20.10.2022, bei 3 424,30 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2023 bereits um 4,29 Prozent zu. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 4 089,95 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 658,90 Punkten registriert.

STOXX 50-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit Nestlé (+ 0,17 Prozent auf 98,92 CHF), Roche (+ 0,15 Prozent auf 238,80 CHF), Unilever (+ 0,04 Prozent auf 39,90 GBP), BP (+ 0,00 Prozent auf 5,53 GBP) und GSK (-0,01 Prozent auf 14,51 GBP). Flop-Aktien im STOXX 50 sind hingegen HSBC (-2,69 Prozent auf 6,24 GBP), SAP SE (-2,36 Prozent auf 124,28 EUR), BAT (-1,77 Prozent auf 24,44 GBP), Zurich Insurance (-1,69 Prozent auf 418,50 CHF) und UBS (-1,61 Prozent auf 21,36 CHF).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im STOXX 50 sticht die HSBC-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 10 712 700 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie nimmt im STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 427,080 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

STOXX 50-Fundamentaldaten im Blick

Unter den STOXX 50-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit 4,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die BAT-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,79 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

