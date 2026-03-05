Rheinmetall Aktie
|STOXX-Handel im Blick
|
05.03.2026 15:59:16
Schwacher Handel: STOXX 50 notiert am Nachmittag im Minus
Am Donnerstag verliert der STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX 0,66 Prozent auf 5 067,88 Punkte. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,068 Prozent auf 5 105,15 Punkte an der Kurstafel, nach 5 101,67 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des STOXX 50 lag heute bei 5 134,07 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 061,43 Punkten erreichte.
STOXX 50 seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn verzeichnet der STOXX 50 bislang Verluste von 3,62 Prozent. Vor einem Monat, am 05.02.2026, wies der STOXX 50 5 071,44 Punkte auf. Der STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 05.12.2025, einen Stand von 4 815,39 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 05.03.2025, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 4 736,63 Punkten.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,23 Prozent. Das Jahreshoch des STOXX 50 beträgt derzeit 5 315,22 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 4 913,95 Zählern.
Tops und Flops im STOXX 50
Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind derzeit SAP SE (+ 2,16 Prozent auf 171,00 EUR), RELX (+ 2,04 Prozent auf 26,05 GBP), BP (+ 1,89 Prozent auf 4,90 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 1,43 Prozent auf 87,84 GBP) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,32 Prozent auf 31,04 GBP). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Rio Tinto (-5,26 Prozent auf 68,12 GBP), Rheinmetall (-3,54 Prozent auf 1 580,50 EUR), Novartis (-2,35 Prozent auf 124,68 CHF), Siemens (-2,34 Prozent auf 227,45 EUR) und BAT (-2,19 Prozent auf 44,28 GBP).
Die meistgehandelten Aktien im STOXX 50
Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 10 282 502 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 447,779 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien im Fokus
In diesem Jahr weist die BNP Paribas-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,01 Prozent, die höchste im Index.
