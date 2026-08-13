London Stock Exchange Aktie
WKN DE: A0JEJF / ISIN: GB00B0SWJX34
|STOXX 50-Entwicklung
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13.08.2026 17:59:18
Schwacher Handel: STOXX 50 notiert zum Ende des Donnerstagshandels im Minus
Letztendlich ging der STOXX 50 den Donnerstagshandel nahezu unverändert (minus 0,03 Prozent) bei 5 525,11 Punkten aus dem Donnerstagshandel. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Abschlag von 0,031 Prozent auf 5 525,33 Punkte an der Kurstafel, nach 5 527,02 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 5 524,72 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 542,35 Punkten lag.
STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht fiel der STOXX 50 bereits um 0,050 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 13.07.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 5 370,26 Punkten. Der STOXX 50 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 13.05.2026, bei 5 082,32 Punkten. Der STOXX 50 notierte noch vor einem Jahr, am 13.08.2025, bei 4 521,82 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 11,46 Prozent. Bei 5 572,96 Punkten erreichte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Punkten registriert.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im STOXX 50
Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell BAT (+ 2,75 Prozent auf 42,64 GBP), Nestlé (+ 2,54 Prozent auf 81,07 CHF), Unilever (+ 1,27 Prozent auf 46,29 GBP), Richemont (+ 0,98 Prozent auf 195,60 CHF) und Deutsche Telekom (+ 0,96 Prozent auf 28,42 EUR). Die Verlierer im STOXX 50 sind derweil Rio Tinto (-4,77 Prozent auf 71,66 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-2,24 Prozent auf 85,56 GBP), RELX (-1,97 Prozent auf 24,91 GBP), BP (-1,56 Prozent auf 5,22 GBP) und Rolls-Royce (-1,36 Prozent auf 15,25 GBP).
STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 21 931 432 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 598,940 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.
STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Blick
Im STOXX 50 präsentiert die BP-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Was die Dividendenrendite angeht, ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,48 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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