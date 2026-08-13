Schwacher Handel: STOXX 50 notiert zum Ende des Donnerstagshandels im Minus

In Europa war zum Handelsschluss ein stabiler Handel zu beobachten.

Letztendlich ging der STOXX 50 den Donnerstagshandel nahezu unverändert (minus 0,03 Prozent) bei 5 525,11 Punkten aus dem Donnerstagshandel. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Abschlag von 0,031 Prozent auf 5 525,33 Punkte an der Kurstafel, nach 5 527,02 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 5 524,72 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 542,35 Punkten lag.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht fiel der STOXX 50 bereits um 0,050 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 13.07.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 5 370,26 Punkten. Der STOXX 50 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 13.05.2026, bei 5 082,32 Punkten. Der STOXX 50 notierte noch vor einem Jahr, am 13.08.2025, bei 4 521,82 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 11,46 Prozent. Bei 5 572,96 Punkten erreichte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Punkten registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell BAT (+ 2,75 Prozent auf 42,64 GBP), Nestlé (+ 2,54 Prozent auf 81,07 CHF), Unilever (+ 1,27 Prozent auf 46,29 GBP), Richemont (+ 0,98 Prozent auf 195,60 CHF) und Deutsche Telekom (+ 0,96 Prozent auf 28,42 EUR). Die Verlierer im STOXX 50 sind derweil Rio Tinto (-4,77 Prozent auf 71,66 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-2,24 Prozent auf 85,56 GBP), RELX (-1,97 Prozent auf 24,91 GBP), BP (-1,56 Prozent auf 5,22 GBP) und Rolls-Royce (-1,36 Prozent auf 15,25 GBP).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 21 931 432 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 598,940 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im STOXX 50 präsentiert die BP-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Was die Dividendenrendite angeht, ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,48 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at