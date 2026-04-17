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STOXX 50-Marktbericht 17.04.2026 09:29:15

Schwacher Handel: STOXX 50 notiert zum Handelsstart im Minus

Schwacher Handel: STOXX 50 notiert zum Handelsstart im Minus

Der STOXX 50 fällt am Morgen nach Vortagesgewinnen zurück.

Um 09:11 Uhr tendiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,05 Prozent schwächer bei 5 093,35 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,161 Prozent tiefer bei 5 087,62 Punkten in den Freitagshandel, nach 5 095,81 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 086,06 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 5 096,20 Einheiten.

STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der STOXX 50 bislang ein Minus von 0,116 Prozent. Noch vor einem Monat, am 17.03.2026, lag der STOXX 50 bei 5 024,06 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, wies der STOXX 50 5 127,82 Punkte auf. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 17.04.2025, den Wert von 4 233,13 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 2,75 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 315,22 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 674,85 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind derzeit Richemont (+ 1,01 Prozent auf 154,85 CHF), SAP SE (+ 1,00 Prozent auf 153,18 EUR), RELX (+ 0,70 Prozent auf 27,19 GBP), Deutsche Telekom (+ 0,65 Prozent auf 29,30 EUR) und London Stock Exchange (LSE) (+ 0,50 Prozent auf 95,58 GBP). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind derweil Siemens Energy (-1,61 Prozent auf 164,26 EUR), Rolls-Royce (-0,99 Prozent auf 12,38 GBP), Rheinmetall (-0,59 Prozent auf 1 488,40 EUR), National Grid (-0,50 Prozent auf 12,81 GBP) und AstraZeneca (-0,42 Prozent auf 148,00 GBP).

STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 1 053 799 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im STOXX 50 mit 474,064 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen

Die BNP Paribas-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Die Intesa Sanpaolo-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,50 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com

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ASML NV 1 237,40 3,38% ASML NV
AstraZeneca PLC 174,20 2,35% AstraZeneca PLC
BNP Paribas S.A. 94,12 4,37% BNP Paribas S.A.
Deutsche Telekom AG 29,44 1,38% Deutsche Telekom AG
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5,86 1,81% Intesa Sanpaolo S.p.A.
London Stock Exchange (LSE) 108,90 -0,77% London Stock Exchange (LSE)
National Grid plc 14,61 -1,28% National Grid plc
RELX PLC (ex Reed Elsevier) 31,22 0,97% RELX PLC (ex Reed Elsevier)
Rheinmetall AG 1 502,00 0,23% Rheinmetall AG
Richemont 172,85 4,54% Richemont
Rolls-Royce Plc 15,12 3,90% Rolls-Royce Plc
SAP SE 153,86 2,29% SAP SE
Siemens Energy AG 170,50 2,59% Siemens Energy AG
UBS 37,11 2,03% UBS

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