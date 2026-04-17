Rolls-Royce Aktie
WKN DE: A1H81L / ISIN: GB00B63H8491
|STOXX 50-Marktbericht
|
17.04.2026 09:29:15
Schwacher Handel: STOXX 50 notiert zum Handelsstart im Minus
Um 09:11 Uhr tendiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,05 Prozent schwächer bei 5 093,35 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,161 Prozent tiefer bei 5 087,62 Punkten in den Freitagshandel, nach 5 095,81 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 086,06 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 5 096,20 Einheiten.
STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn verbucht der STOXX 50 bislang ein Minus von 0,116 Prozent. Noch vor einem Monat, am 17.03.2026, lag der STOXX 50 bei 5 024,06 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, wies der STOXX 50 5 127,82 Punkte auf. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 17.04.2025, den Wert von 4 233,13 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 2,75 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 315,22 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 674,85 Punkten.
Tops und Flops aktuell
Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind derzeit Richemont (+ 1,01 Prozent auf 154,85 CHF), SAP SE (+ 1,00 Prozent auf 153,18 EUR), RELX (+ 0,70 Prozent auf 27,19 GBP), Deutsche Telekom (+ 0,65 Prozent auf 29,30 EUR) und London Stock Exchange (LSE) (+ 0,50 Prozent auf 95,58 GBP). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind derweil Siemens Energy (-1,61 Prozent auf 164,26 EUR), Rolls-Royce (-0,99 Prozent auf 12,38 GBP), Rheinmetall (-0,59 Prozent auf 1 488,40 EUR), National Grid (-0,50 Prozent auf 12,81 GBP) und AstraZeneca (-0,42 Prozent auf 148,00 GBP).
STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 1 053 799 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im STOXX 50 mit 474,064 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
STOXX 50-Fundamentalkennzahlen
Die BNP Paribas-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Die Intesa Sanpaolo-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,50 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Rolls-Royce Plc
|
17.04.26
|Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 klettert zum Ende des Freitagshandels (finanzen.at)
|
17.04.26
|Freitagshandel in Europa: STOXX 50 verbucht nachmittags Zuschläge (finanzen.at)
|
17.04.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 notiert im Plus (finanzen.at)
|
17.04.26
|Schwacher Handel: STOXX 50 notiert zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
|
16.04.26
|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 schließt in der Verlustzone (finanzen.at)
|
16.04.26
|Donnerstagshandel in London: FTSE 100 schlussendlich mit Gewinnen (finanzen.at)
|
16.04.26
|Freundlicher Handel: FTSE 100 in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
16.04.26
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 steigt (finanzen.at)
Analysen zu BNP Paribas S.A.
|17.04.26
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.26
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.04.26
|BNP Paribas Buy
|UBS AG
|18.03.26
|BNP Paribas Buy
|UBS AG
|18.03.26
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.04.26
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.26
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.04.26
|BNP Paribas Buy
|UBS AG
|18.03.26
|BNP Paribas Buy
|UBS AG
|18.03.26
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.04.26
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.26
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.04.26
|BNP Paribas Buy
|UBS AG
|18.03.26
|BNP Paribas Buy
|UBS AG
|18.03.26
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.03.26
|BNP Paribas Equal Weight
|Barclays Capital
|17.02.26
|BNP Paribas Hold
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|BNP Paribas Equal Weight
|Barclays Capital
|06.02.26
|BNP Paribas Equal Weight
|Barclays Capital
|05.02.26
|BNP Paribas Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|ASML NV
|1 237,40
|3,38%
|AstraZeneca PLC
|174,20
|2,35%
|BNP Paribas S.A.
|94,12
|4,37%
|Deutsche Telekom AG
|29,44
|1,38%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5,86
|1,81%
|London Stock Exchange (LSE)
|108,90
|-0,77%
|National Grid plc
|14,61
|-1,28%
|RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|31,22
|0,97%
|Rheinmetall AG
|1 502,00
|0,23%
|Richemont
|172,85
|4,54%
|Rolls-Royce Plc
|15,12
|3,90%
|SAP SE
|153,86
|2,29%
|Siemens Energy AG
|170,50
|2,59%
|UBS
|37,11
|2,03%
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|5 176,96
|1,59%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: US-Börsen letztich mit starken Gewinnen - teils neue Rekorde -- ATX und DAX gehen klar fester ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Leitindex stiegen zum Wochenende klar an. Die Wall Street gewann am Freitag an Fahrt. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Freitag schwächer.