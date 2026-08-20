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Marktbericht 20.08.2026 12:27:20

Schwacher Handel: STOXX 50 präsentiert sich mittags leichter

Schwacher Handel: STOXX 50 präsentiert sich mittags leichter

Der STOXX 50 zeigt sich heute wenig bewegt.

Um 12:10 Uhr tendiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,08 Prozent leichter bei 5 462,57 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,070 Prozent auf 5 470,50 Punkte an der Kurstafel, nach 5 466,67 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des STOXX 50 lag heute bei 5 472,35 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 454,57 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verlor der STOXX 50 bereits um 0,945 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.07.2026, bewegte sich der STOXX 50 bei 5 370,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.05.2026, wurde der STOXX 50 mit 5 164,41 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 20.08.2025, notierte der STOXX 50 bei 4 615,02 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 10,20 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des STOXX 50 liegt derzeit bei 5 572,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Punkten registriert.

STOXX 50-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind derzeit BP (+ 1,21 Prozent auf 5,46 GBP), UniCredit (+ 0,68 Prozent auf 82,97 EUR), RELX (+ 0,43 Prozent auf 25,71 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0,42 Prozent auf 34,35 GBP) und HSBC (+ 0,32 Prozent auf 15,02 GBP). Schwächer notieren im STOXX 50 hingegen Deutsche Telekom (-1,13 Prozent auf 28,85 EUR), Zurich Insurance (-1,09 Prozent auf 580,40 CHF), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,89 Prozent auf 510,00 EUR), Rio Tinto (-0,76 Prozent auf 73,32 GBP) und Richemont (-0,70 Prozent auf 184,15 CHF).

Diese STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 3 226 187 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 594,237 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,12 zu Buche schlagen. Mit 6,56 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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BP plc (British Petrol) 6,37 1,86% BP plc (British Petrol)
Deutsche Telekom AG 28,86 -0,96% Deutsche Telekom AG
HSBC Holdings plc 17,57 1,06% HSBC Holdings plc
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,83 0,43% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 509,20 -1,13% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
Prosus N.V. 37,76 0,04% Prosus N.V.
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Richemont 197,20 -0,53% Richemont
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