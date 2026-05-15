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STOXX 50 im Blick 15.05.2026 09:29:07

Schwacher Handel: STOXX 50 präsentiert sich zum Start leichter

Schwacher Handel: STOXX 50 präsentiert sich zum Start leichter

Der STOXX 50 bewegt sich heute nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Um 09:12 Uhr tendiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,80 Prozent tiefer bei 5 084,36 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,398 Prozent schwächer bei 5 105,13 Punkten in den Freitagshandel, nach 5 125,52 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 5 105,13 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 080,38 Punkten verzeichnete.

STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der STOXX 50 bislang ein Plus von 0,253 Prozent. Der STOXX 50 lag noch vor einem Monat, am 15.04.2026, bei 5 101,84 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, wurde der STOXX 50 mit 5 146,66 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 15.05.2025, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 522,36 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,57 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 5 315,22 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Zählern erreicht.

STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Rheinmetall (+ 2,99 Prozent auf 1 177,40 EUR), SAP SE (+ 1,95 Prozent auf 143,98 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,50 Prozent auf 475,20 EUR), Zurich Insurance (+ 1,49 Prozent auf 571,40 CHF) und BP (+ 1,44 Prozent auf 5,49 GBP). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen hingegen Siemens Energy (-3,02 Prozent auf 171,66 EUR), National Grid (-2,32 Prozent auf 12,61 GBP), Rio Tinto (-2,09 Prozent auf 79,83 GBP), Siemens (-1,95 Prozent auf 268,35 EUR) und ABB (Asea Brown Boveri) (-1,74 Prozent auf 81,42 CHF) unter Druck.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 1 040 535 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 511,450 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Aktien im Fokus

Die BNP Paribas-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,64 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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ABB (Asea Brown Boveri) 89,38 -2,25% ABB (Asea Brown Boveri)
ASML NV 1 295,40 -4,92% ASML NV
BNP Paribas S.A. 89,24 -2,81% BNP Paribas S.A.
BP plc (British Petrol) 6,34 1,57% BP plc (British Petrol)
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5,73 -1,24% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 475,20 1,52% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
National Grid plc 13,92 -6,67% National Grid plc
Rheinmetall AG 1 120,00 -2,37% Rheinmetall AG
Rio Tinto plc 88,93 -5,05% Rio Tinto plc
SAP SE 145,52 3,72% SAP SE
Shell (ex Royal Dutch Shell) 36,63 1,31% Shell (ex Royal Dutch Shell)
Siemens AG 258,70 -4,82% Siemens AG
Siemens Energy AG 169,06 -4,56% Siemens Energy AG
UBS 39,16 -1,78% UBS
Zurich Insurance AG (Zürich) 615,60 0,95% Zurich Insurance AG (Zürich)

Indizes in diesem Artikel

STOXX 50 5 047,28 -1,53%

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