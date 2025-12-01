Schwacher Handel: STOXX 50 sackt zum Ende des Montagshandels ab

Der STOXX 50 schloss nahezu unverändert (minus 0,11 Prozent) bei 4 798,38 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,197 Prozent auf 4 793,98 Punkte an der Kurstafel, nach 4 803,44 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des STOXX 50 lag am Montag bei 4 805,01 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4 776,36 Punkten erreichte.

STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wurde am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, mit 4 754,45 Punkten bewertet. Der STOXX 50 lag noch vor drei Monaten, am 01.09.2025, bei 4 563,87 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 29.11.2024, den Wert von 4 328,45 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 10,59 Prozent nach oben. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 4 897,91 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 921,71 Zähler.

STOXX 50-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Richemont (+ 1,94 Prozent auf 173,60 CHF), HSBC (+ 0,88 Prozent auf 10,80 GBP), Rio Tinto (+ 0,79 Prozent auf 54,65 GBP), BP (+ 0,74 Prozent auf 4,58 GBP) und Diageo (+ 0,69 Prozent auf 17,48 GBP). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen derweil Airbus SE (-5,90 Prozent auf 192,58 EUR), Rolls-Royce (-2,90 Prozent auf 10,37 GBP), Rheinmetall (-2,20 Prozent auf 1 448,00 EUR), London Stock Exchange (LSE) (-1,28 Prozent auf 87,94 GBP) und RELX (-1,09 Prozent auf 29,98 GBP) unter Druck.

STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 17 673 453 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 mit 350,159 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte im Blick

Im STOXX 50 hat die BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index zeigt die BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,89 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

