London Stock Exchange Aktie
WKN DE: A0JEJF / ISIN: GB00B0SWJX34
|STOXX-Handel im Fokus
|
01.12.2025 17:59:05
Schwacher Handel: STOXX 50 sackt zum Ende des Montagshandels ab
Der STOXX 50 schloss nahezu unverändert (minus 0,11 Prozent) bei 4 798,38 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,197 Prozent auf 4 793,98 Punkte an der Kurstafel, nach 4 803,44 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des STOXX 50 lag am Montag bei 4 805,01 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4 776,36 Punkten erreichte.
STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wurde am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, mit 4 754,45 Punkten bewertet. Der STOXX 50 lag noch vor drei Monaten, am 01.09.2025, bei 4 563,87 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 29.11.2024, den Wert von 4 328,45 Punkten.
Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 10,59 Prozent nach oben. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 4 897,91 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 921,71 Zähler.
STOXX 50-Tops und -Flops
Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Richemont (+ 1,94 Prozent auf 173,60 CHF), HSBC (+ 0,88 Prozent auf 10,80 GBP), Rio Tinto (+ 0,79 Prozent auf 54,65 GBP), BP (+ 0,74 Prozent auf 4,58 GBP) und Diageo (+ 0,69 Prozent auf 17,48 GBP). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen derweil Airbus SE (-5,90 Prozent auf 192,58 EUR), Rolls-Royce (-2,90 Prozent auf 10,37 GBP), Rheinmetall (-2,20 Prozent auf 1 448,00 EUR), London Stock Exchange (LSE) (-1,28 Prozent auf 87,94 GBP) und RELX (-1,09 Prozent auf 29,98 GBP) unter Druck.
STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 17 673 453 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 mit 350,159 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte im Blick
Im STOXX 50 hat die BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index zeigt die BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,89 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Airbus SEmehr Nachrichten
|
17:59
|Schwacher Handel: STOXX 50 sackt zum Ende des Montagshandels ab (finanzen.at)
|
17:59
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 klettert schlussendlich (finanzen.at)
|
17:59
|Schwacher Handel in Paris: CAC 40 beendet die Montagssitzung im Minus (finanzen.at)
|
17:59
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
17:59
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX beendet die Montagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
17:45
|EQS-Adhoc: Airbus SE: Airbus reports share buybacks for week starting 24 November 2025 (EQS Group)
|
16:06
|Airbus-Aktie bricht ein: Update für betroffene Maschinen eingespielt (finanzen.at)
|
15:59
|Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX gibt nachmittags nach (finanzen.at)
Analysen zu Rio Tinto plcmehr Analysen
|28.11.25
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.11.25
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|18.11.25
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.11.25
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.11.25
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.25
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.11.25
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|18.11.25
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.11.25
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.11.25
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.25
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.25
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.25
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.25
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.25
|Rio Tinto Kaufen
|DZ BANK
|28.11.25
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.11.25
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|18.11.25
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.11.25
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.10.25
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|194,58
|0,30%
|ASML NV
|931,60
|2,71%
|BNP Paribas S.A.
|73,50
|0,31%
|BP plc (British Petrol)
|5,21
|1,07%
|Diageo plc
|19,80
|0,25%
|HSBC Holdings plc
|12,28
|0,00%
|London Stock Exchange (LSE)
|101,00
|-1,94%
|RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|34,14
|-1,56%
|Rheinmetall AG
|1 453,50
|-0,82%
|Richemont
|186,00
|2,14%
|Rio Tinto plc
|62,60
|0,97%
|Rolls-Royce Plc
|11,88
|-2,94%
|Siemens AG
|226,20
|-0,77%
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|4 800,59
|-0,06%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt fester -- DAX zum Handelsende deutlich schwächer -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Montag freundlich, während sich der deutsche Leitindex mit klaren Abschlägen zeigte. An den US-Börsen geht es abwärts. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Montag in unterschiedliche Richtungen.