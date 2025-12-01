Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. -W-

London Stock Exchange Aktie

WKN DE: A0JEJF / ISIN: GB00B0SWJX34

01.12.2025 17:59:05

Schwacher Handel: STOXX 50 sackt zum Ende des Montagshandels ab

Der STOXX 50 zeigte sich zum Handelsschluss wenig verändert.

Der STOXX 50 schloss nahezu unverändert (minus 0,11 Prozent) bei 4 798,38 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,197 Prozent auf 4 793,98 Punkte an der Kurstafel, nach 4 803,44 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des STOXX 50 lag am Montag bei 4 805,01 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4 776,36 Punkten erreichte.

STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wurde am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, mit 4 754,45 Punkten bewertet. Der STOXX 50 lag noch vor drei Monaten, am 01.09.2025, bei 4 563,87 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 29.11.2024, den Wert von 4 328,45 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 10,59 Prozent nach oben. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 4 897,91 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 921,71 Zähler.

STOXX 50-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Richemont (+ 1,94 Prozent auf 173,60 CHF), HSBC (+ 0,88 Prozent auf 10,80 GBP), Rio Tinto (+ 0,79 Prozent auf 54,65 GBP), BP (+ 0,74 Prozent auf 4,58 GBP) und Diageo (+ 0,69 Prozent auf 17,48 GBP). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen derweil Airbus SE (-5,90 Prozent auf 192,58 EUR), Rolls-Royce (-2,90 Prozent auf 10,37 GBP), Rheinmetall (-2,20 Prozent auf 1 448,00 EUR), London Stock Exchange (LSE) (-1,28 Prozent auf 87,94 GBP) und RELX (-1,09 Prozent auf 29,98 GBP) unter Druck.

STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 17 673 453 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 mit 350,159 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte im Blick

Im STOXX 50 hat die BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index zeigt die BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,89 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Alle STOXX 50-Werte im Überblick
Zu allen Marktberichten
Tops und Flops im STOXX 50

Bildquelle: nito / Shutterstock.com

Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 194,58 0,30% Airbus SE
ASML NV 931,60 2,71% ASML NV
BNP Paribas S.A. 73,50 0,31% BNP Paribas S.A.
BP plc (British Petrol) 5,21 1,07% BP plc (British Petrol)
Diageo plc 19,80 0,25% Diageo plc
HSBC Holdings plc 12,28 0,00% HSBC Holdings plc
London Stock Exchange (LSE) 101,00 -1,94% London Stock Exchange (LSE)
RELX PLC (ex Reed Elsevier) 34,14 -1,56% RELX PLC (ex Reed Elsevier)
Rheinmetall AG 1 453,50 -0,82% Rheinmetall AG
Richemont 186,00 2,14% Richemont
Rio Tinto plc 62,60 0,97% Rio Tinto plc
Rolls-Royce Plc 11,88 -2,94% Rolls-Royce Plc
Siemens AG 226,20 -0,77% Siemens AG

Indizes in diesem Artikel

STOXX 50 4 800,59 -0,06%

