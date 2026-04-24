Schwacher Handel: STOXX 50 sackt zum Handelsstart ab

Um 09:12 Uhr tendiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,44 Prozent tiefer bei 5 048,43 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 5 058,27 Zählern und damit 0,244 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (5 070,65 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 5 058,27 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 038,67 Punkten verzeichnete.

STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der STOXX 50 bislang einen Verlust von 1,56 Prozent. Vor einem Monat, am 24.03.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 842,01 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, notierte der STOXX 50 bei 5 058,98 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.04.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 339,78 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 1,84 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 5 315,22 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Zählern verzeichnet.

STOXX 50-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind derzeit SAP SE (+ 5,86 Prozent auf 148,94 EUR), BAT (+ 1,69 Prozent auf 42,77 GBP), BP (+ 1,37 Prozent auf 5,78 GBP), Intesa Sanpaolo (+ 1,14 Prozent auf 5,67 EUR) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0,93 Prozent auf 33,24 GBP). Unter Druck stehen im STOXX 50 derweil Airbus SE (-2,28 Prozent auf 164,28 EUR), AstraZeneca (-2,26 Prozent auf 141,64 GBP), Rheinmetall (-2,26 Prozent auf 1 375,20 EUR), Rolls-Royce (-2,21 Prozent auf 11,35 GBP) und ABB (Asea Brown Boveri) (-1,64 Prozent auf 76,82 CHF).

Die meistgehandelten STOXX 50-Aktien

Im STOXX 50 weist die Nestlé-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 911 417 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 481,695 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7,63 zu Buche schlagen. Mit 7,63 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at