ASML NV Aktie
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
|Kursentwicklung
|
24.04.2026 09:28:55
Schwacher Handel: STOXX 50 sackt zum Handelsstart ab
Um 09:12 Uhr tendiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,44 Prozent tiefer bei 5 048,43 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 5 058,27 Zählern und damit 0,244 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (5 070,65 Punkte).
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 5 058,27 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 038,67 Punkten verzeichnete.
STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht verbucht der STOXX 50 bislang einen Verlust von 1,56 Prozent. Vor einem Monat, am 24.03.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 842,01 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, notierte der STOXX 50 bei 5 058,98 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.04.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 339,78 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 1,84 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 5 315,22 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Zählern verzeichnet.
STOXX 50-Tops und -Flops
Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind derzeit SAP SE (+ 5,86 Prozent auf 148,94 EUR), BAT (+ 1,69 Prozent auf 42,77 GBP), BP (+ 1,37 Prozent auf 5,78 GBP), Intesa Sanpaolo (+ 1,14 Prozent auf 5,67 EUR) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0,93 Prozent auf 33,24 GBP). Unter Druck stehen im STOXX 50 derweil Airbus SE (-2,28 Prozent auf 164,28 EUR), AstraZeneca (-2,26 Prozent auf 141,64 GBP), Rheinmetall (-2,26 Prozent auf 1 375,20 EUR), Rolls-Royce (-2,21 Prozent auf 11,35 GBP) und ABB (Asea Brown Boveri) (-1,64 Prozent auf 76,82 CHF).
Die meistgehandelten STOXX 50-Aktien
Im STOXX 50 weist die Nestlé-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 911 417 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 481,695 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7,63 zu Buche schlagen. Mit 7,63 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Intesa Sanpaolo S.p.A.
|
17:58
|Schwacher Handel: STOXX 50 verbucht zum Handelsende Verluste (finanzen.at)
|
17:58
|Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
15:59
|Handel in Europa: STOXX 50 zeigt sich nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
15:59
|Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich nachmittags leichter (finanzen.at)
|
12:26
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 sackt mittags ab (finanzen.at)
|
12:26
|Freitagshandel in Europa: Euro STOXX 50 verliert mittags (finanzen.at)
|
09:28
|Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 fällt zum Start des Freitagshandels zurück (finanzen.at)
|
09:28
|Schwacher Handel: STOXX 50 sackt zum Handelsstart ab (finanzen.at)