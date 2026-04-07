Schwacher Handel: STOXX 50 schwächelt zum Start des Dienstagshandels

Das macht der STOXX 50 heute.

Um 09:12 Uhr steht im STOXX-Handel ein Minus von 0,13 Prozent auf 4 960,70 Punkte an der STOXX 50-Kurstafel. In den Handel ging der STOXX 50 0,180 Prozent stärker bei 4 976,14 Punkten, nach 4 967,21 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 4 976,14 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4 958,13 Punkten lag.

STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 991,01 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 07.01.2026, den Stand von 5 022,74 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.04.2025, lag der STOXX 50-Kurs bei 4 026,88 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 0,071 Prozent zu Buche. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 5 315,22 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4 674,85 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen derzeit BP (+ 1,40 Prozent auf 6,00 GBP), Intesa Sanpaolo (+ 1,40 Prozent auf 5,38 EUR), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,00) Prozent auf 35,79 GBP), Unilever (+ 0,99 Prozent auf 42,14 GBP) und UniCredit (+ 0,78 Prozent auf 63,19 EUR). Die Verlierer im STOXX 50 sind hingegen Siemens Energy (-1,66 Prozent auf 147,22 EUR), SAP SE (-0,91 Prozent auf 147,54 EUR), Siemens (-0,61 Prozent auf 212,05 EUR), National Grid (-0,56 Prozent auf 13,16 GBP) und Novartis (-0,54 Prozent auf 122,54 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im STOXX 50

Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 1 371 494 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 447,470 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte

Im STOXX 50 hat die BNP Paribas-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index verzeichnet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,05 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at